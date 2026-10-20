مدارس «صدرا»سنگر مقاومت و تربیت نسل انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میرحامد تقدیری صبح سه‌شنبه در بیست و سومین اجلاس سالانه مدارس صدرا در مشهد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هیچ‌وقت فکر نمی‌کردیم سالی بیاید و دور هم جمع شویم و آقای شهید و عزیز در میان ما نباشد. ما هیچ‌وقت به فردای بدون رهبر شهیدمان فکر نمی‌کردیم.

رئیس پیشین سازمان مدارس صدرا با اشاره به تحولات بین‌المللی و حضور نوجوانان در خیابان‌های نزدیک به ۳۰ کشور جهان به خاطر دغدغه عدالت آموزشی، افزود: امروز نزدیک به ۳۰ کشور درگیر حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در خیابان‌هاست؛ فرانسه‌، بلژیک و ایتالیا می‌سوزند چرا که نوجوانان فریاد می‌زنند عدالت آموزشی را از ما گرفته‌اند.

وی با اشاره به جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: اساتید و علمایی که اهل دل بودند فرمودند تا می‌توانید این ایام خودتان را وسط میدان بیندازید و درگیر کنید، چرا که امام عصر (عج) این روزها یار می‌گیرد و نباید به بهانه خستگی گوشه خلوت گزید.

تقدیری این مدارس را فراتر از یک نهاد با دغدغه صرفاً عدالت آموزشی خواند و گفت: سازمان مدارس صدرا در اوج فهم و زمان حاضر، سنگر و قرارگاه خود را پیدا کرده است. اینجا اعلام می‌کنیم که با رهبر انقلاب اسلامی بیعت کرده‌ایم و پای آخرین قطره خون شهدا ایستاده‌ایم تا در سنگر مبارزه و تربیت جوان و نوجوان انقلاب اسلامی مجاهدانه پیش برویم.

رئیس پیشین سازمان مدارس صدرا با تجلیل از مقاومت بانوان در حوادث اخیر و حضور پرشور در خیابان‌ها، تصریح کرد: بانوان انقلاب اسلامی بیش از ۲۳۰ شب در خیابان‌ها پاسداری کردند و بیش از ۸۵ درصد میدان را گرفتند؛ این معجزه شب‌های خیابان است که مردم خودشان میدان‌ها را فتح کردند.

وی با اشاره به حجم بالای کار مطالعاتی و اجرایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: ما در شب قدر انقلاب اسلامی هستیم؛ نباید در غفلت‌ها حتی یک ثانیه و یک دقیقه از حضور در سنگر مبارزه و خدمت دست بکشیم.