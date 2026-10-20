به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، با همراهی استاندار کرمان و استقبال معاونین استاندار و جمعی از مسئولین استانی؛ وارد فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.

برگزاری جلسه شورای مشترک اداری و راهبری تحول اداری استان و جشنواره شهید رجایی و نشست بررسی وضعیت نیروی انسانی استان از جمله برنامه‌های این سفر است.

همچنین معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه سفر خود با همراهی استاندار کرمان به رابر سفر خواهد کرد و مجتمع اداری این شهرستان را افتتاح می‌کند.