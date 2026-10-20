به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه نشست میز هوش مصنوعی استان اصفهان با محوریت بررسی چالش‌ها و الزامات توسعه زیرساخت‌های پردازش داده برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه فناوری اطلاعات تأکید شد.

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی ایجاد مرکز پردازش داده در فولادشهر اظهار داشت: این پروژه از طرح‌های پیشران توسعه فناوری در استان به‌شمار می‌رود که برای تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن، رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اصفهان، افزود: موضوع حمایت از توسعه پارک فناوری و تأمین زیرساخت‌های آن از محورهای اصلی گفتگوها بود؛ در این راستا، پیشنهاد استفاده از ظرفیت مولدسازی زمین سایت ماهواره جهت تأمین بخشی از هزینه‌های زیرساختی مطرح و بررسی شد.

پیچیدگی‌های پدافندی و ضرورت رعایت الزامات امنیتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با بیان اینکه توسعه مراکز پردازش داده پایه‌ای‌ترین نیاز پیشرفت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است، به موانع اجرایی این مسیر اشاره کرد و گفت: اعمال محدودیت‌های جدید از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور — از جمله ضرورت استقرار زیرزمینی این مراکز در عمق‌های تعیین‌شده — شرایط اجرای پروژه را پیچیده‌تر کرده است؛ لذا انتخاب مکان مناسب با رعایت دقیق ضوابط امنیتی و پدافندی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

راهکار تأمین مالی از مسیر اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ

خسروی یکی از کلیدی‌ترین راه‌های تأمین مالی این پروژه کلان را بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ استان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به توان مالیاتی مجموعه‌هایی همچون پالایشگاه اصفهان — که تنها در سال جاری ماهانه حدود ۲ همت مالیات پرداخت می‌کند — می‌توان بخشی از منابع مالی مورد نیاز مرکز پردازش داده فولادشهر را از این مسیر تأمین کرد؛ البته تحقق این مهم مستلزم هماهنگی و دستیابی به توافق نهایی با سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین بر حفظ توازن مالی صنایع تأکید کرد و افزود: باید سازوکاری طراحی شود که در عین بهره‌گیری از ظرفیت مالیاتی صنایع برای توسعه زیرساخت‌های فناوری، فشار مالی نامتعارفی به واحدهای مشارکت‌کننده وارد نشده و روند تولید و توسعه آن‌ها متوقف نشود.

خسروی ابراز کرد: با دستور کار قرار گرفتن جلسات فشرده کارشناسی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های تخصصی و نهادهای امنیتی، هدف‌گذاری کرده‌ایم که حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه، مدل دقیق تأمین مالی و محل نهایی استقرار مرکز پردازش داده مشخص شود تا روند اجرایی این پروژه حیاتی با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود.