به گزارش خبرنگار مهر، معصومه علیخواه صبح سه‌شنبه در نشست با نواب رئیس بانوان هیئت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: توسعه ورزش بانوان زمانی به نتایج مؤثر می‌رسد که دستگاه‌های مرتبط در کنار یکدیگر فعالیت کنند، امکانات ورزشی در محلات گسترش یابد و ورزش به‌عنوان بخشی از سبک زندگی خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش توجه بانوان به ورزش و تندرستی افزود: با وجود استقبال زنان و دختران از فعالیت‌های ورزشی، هنوز ورزش در اولویت برنامه‌های روزمره و سبد هزینه و زمان برخی خانواده‌ها قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو، تغییر نگرش اجتماعی و نهادینه‌کردن ورزش در زندگی روزمره ضرورت دارد.

ضرورت دسترسی عادلانه بانوان به امکانات ورزشی

معاون امور ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی با اشاره به تمرکز بخشی از امکانات ورزشی در مناطق خاص شهری گفت: در سال‌های گذشته، توسعه ورزش بانوان عمدتاً به‌صورت متمرکز دنبال شده و همین مسئله دسترسی بخشی از زنان، به‌ویژه ساکنان محلات کم‌برخوردار، به امکانات ورزشی را محدود کرده است؛ هرچند اقدامات و پیگیری‌هایی برای بهبود این وضعیت انجام شده است.

علیخواه با تأکید بر اینکه عدالت ورزشی باید در نزدیک‌ترین سطح به زندگی شهروندان، یعنی محلات، محقق شود، اظهار کرد: بانوان باید بتوانند بدون دغدغه مسافت، هزینه و امنیت از امکانات ورزشی استفاده کنند و تحقق این هدف به همکاری مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

وی توسعه ورزش بانوان را مسئولیتی بین‌بخشی دانست و افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان متولی تخصصی این حوزه است، اما شهرداری‌ها نیز به‌عنوان نهادهای خدمات‌رسان و اجتماعی می‌توانند در تأمین و توسعه زیرساخت‌های ورزشی نقش مؤثری داشته باشند.

معاون امور ورزش بانوان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اقدامات شهرداری تبریز در زمینه توسعه فضاهای ورزشی گفت: مدیریت شهری طی سال‌های گذشته در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و در حال حاضر نیز چند مجموعه و ورزشگاه محله‌ای با محوریت خانواده در مناطق مختلف تبریز در دست ساخت است.

تأکید بر فرهنگ‌سازی برای حضور زنان در ورزش

علیخواه با بیان اینکه ایجاد زیرساخت به‌تنهایی برای توسعه ورزش بانوان کافی نیست، تصریح کرد: باید زمینه فرهنگی و اجتماعی استفاده از این امکانات نیز فراهم شود و زنان برای مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی انگیزه پیدا کنند.

وی نقش نواب رئیس بانوان هیئت‌های ورزشی را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در محلات، اجرای رویدادهای محلی، آموزش خانواده‌ها و معرفی زنان موفق در عرصه ورزش می‌تواند به تغییر نگرش جامعه و افزایش مشارکت بانوان کمک کند.

ورزش همگانی؛ راهکاری برای پیشگیری از مشکلات سلامت

معاون امور ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ورزش همگانی زنان و مادران اظهار کرد: توسعه فعالیت بدنی در میان زنان باید با جدیت بیشتری دنبال شود، چراکه پوکی استخوان از جمله تهدیدهای سلامت زنان و مادران است و مشکلات اسکلتی و چاقی در میان دانش‌آموزان نیز از چالش‌های سلامت جامعه به شمار می‌رود.

وی آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، را ضروری دانست و افزود: برای مقابله با این مشکلات باید همکاری میان مجموعه ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های حوزه بهداشت و درمان تقویت شود تا اقدامات پیشگیرانه در میان کودکان و نوجوانان نیز گسترش یابد.

ضرورت شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی دختران

علیخواه همچنین بر لزوم توجه به شناسایی استعدادهای ورزشی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای ورزشی دختران می‌تواند مسیر پیشرفت آنان را هموار کند و زمینه حضور و افتخارآفرینی زنان ورزشکار کشور در رقابت‌های بین‌المللی را فراهم آورد.

وی گسترش فرهنگ ورزش را در افزایش انگیزه و امید به زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و با اشاره به پیوند میان تحصیل، تهذیب و ورزش، بر ضرورت توجه هم‌زمان به رشد علمی، تربیتی و سلامت جسمی و روانی زنان تأکید کرد.

در این نشست، نواب رئیس بانوان هیئت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی نیز دیدگاه‌ها، نیازها و مسائل مرتبط با فعالیت هیئت‌های خود را مطرح کردند و موضوعات مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.