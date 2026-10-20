به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله حسین‌پور صبح سه شنبه در دویست و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی استان با تأکید بر اهمیت راهبردی گردشگری در توسعه متوازن استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با برخورداری از طبیعت بکر، چشم‌اندازهای کوهستانی، جاذبه‌های تاریخی، فرهنگ غنی بومی و صنایع دستی متنوع، از ظرفیت‌های ارزشمندی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی اصولی، توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی استان تبدیل شود.

وی افزود: توسعه گردشگری نباید صرفاً به معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی محدود شود، بلکه لازم است مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در زمینه ایجاد و بهسازی زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران، ساماندهی مسیرهای دسترسی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی مناطق مختلف استان در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق شهری و روستایی تصریح کرد: گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای محلی، رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی، افزایش فروش محصولات بومی، گسترش مشاغل خدماتی و ارتقای درآمد خانوارها باشد. ازاین‌رو، ضروری است برنامه‌ریزی‌های این حوزه با رویکرد اشتغال‌محور و با توجه به ظرفیت‌های هر شهرستان انجام شود تا منافع اقتصادی گردشگری به‌صورت عادلانه در سراسر استان توزیع شود.

حسین‌پور با تأکید بر ضرورت حفاظت و احیای میراث فرهنگی استان بیان کرد: آثار تاریخی و فرهنگی، بخشی از هویت و سرمایه ارزشمند اجتماعی استان هستند و صیانت از آن‌ها باید در کنار توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، ساماندهی محوطه‌های فرهنگی، جلوگیری از تخریب آثار ارزشمند و معرفی جاذبه‌های تاریخی مناطق مختلف می‌تواند علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، زمینه جذب گردشگر و رونق اقتصادی را فراهم کند.

وی همچنین صنایع دستی را یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای توسعه مشاغل پایدار دانست و گفت: حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی، فراهم‌کردن زمینه عرضه و فروش محصولات، ایجاد بازارچه‌های دائمی و فصلی، تقویت بازاریابی و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی تولیدات بومی باید مورد توجه جدی دستگاه‌های متولی قرار گیرد. پیوند میان صنایع دستی، گردشگری و فرهنگ بومی می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی محصولات محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، منجر شود.

رئیس شورای اسلامی استان با اشاره به نقش مدیریت محلی در تحقق اهداف توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت دقیق از مسائل، نیازها و ظرفیت‌های مناطق، می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی پروژه‌ها، پیگیری مطالبات عمومی و رفع موانع اجرایی ایفا کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت در کنار تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند روند اجرای طرح‌های گردشگری را تسهیل و اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای را افزایش دهد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، شوراهای اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای منسجم برای شناسایی ظرفیت‌های گردشگری، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود تدوین کند. همچنین ضروری است پروژه‌ها بر اساس میزان اثرگذاری اقتصادی، ظرفیت اشتغال‌زایی، امکان اجرا، نیازهای زیرساختی و ملاحظات زیست‌محیطی اولویت‌بندی شوند تا منابع و اعتبارات موجود به شکل هدفمند و اثربخش مورد استفاده قرار گیرند.

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی، پیش‌شرط تحقق گردشگری پایدار در استان است

حسین‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهر سردشت و بخش رودشت گفت: در این جلسه، موضوع تعیین تکلیف ساختمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر سردشت و بررسی مسائل و مشکلات گردشگری منطقه و راهکارهای اجرای طرح‌های مرتبط مطرح شد و بر ضرورت هماهنگی میان اداره کل میراث فرهنگی، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و شوراهای اسلامی برای پیگیری مسائل موجود و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های اولویت‌دار تأکید شد.

رئیس شورای اسلامی استان در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه پایدار گردشگری نیازمند برنامه‌ریزی علمی، حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از میراث تاریخی، احترام به فرهنگ جوامع محلی و مشارکت مردم است. با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی می‌توان زمینه بهره‌برداری مناسب از قابلیت‌های گردشگری استان، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کرد.