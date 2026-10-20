به گزارش خبرنگار مهر، فواد حسینی صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک‌هزار و ۵۰۰ پروژه ورزشی دانش‌آموزی کشور که به‌صورت وبیناری در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، یکی از ضرورت‌های اساسی برای شناسایی استعدادها، پرورش قهرمانان آینده و تحقق عدالت آموزشی در حوزه ورزش است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در کردستان افزود: سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز استان در ابتدای دولت چهاردهم ۲۴ سانتی‌مترمربع بود که با حمایت وزارت آموزش و پرورش و همکاری مسئولان استانی، این رقم به ۵۴ سانتی‌مترمربع افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه طی این مدت بیش از ۹۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان اضافه شده است، بیان کرد: این دستاورد حاصل همراهی مجموعه مدیریتی استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان حوزه ورزش دانش‌آموزی است.

حسینی توسعه فضاهای ورزشی را فراتر از ساخت سالن و زمین چمن دانست و ادامه داد: ایجاد این زیرساخت‌ها به معنای سرمایه‌گذاری برای آینده دانش‌آموزان، افزایش نشاط و امید در مدارس و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای ورزشی نسل جوان است.

وی با اشاره به افتتاح و توسعه چند فضای ورزشی شاخص در استان عنوان کرد: نخستین سالن ورزشی ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، استخر دانش‌آموزی مریوان و سالن ورزشی ویژه دانش‌آموزان سقزی از جمله ظرفیت‌هایی است که در مسیر گسترش امکانات ورزشی استان ایجاد شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش ورزش مدارس در پرورش قهرمانان ملی و بین‌المللی گفت: قهرمان المپیک را نمی‌توان از ۲۰ یا ۳۰ سالگی پرورش داد؛ مسیر قهرمانی از مدرسه آغاز می‌شود و ورزش دانش‌آموزی، پایه و اساس ورزش کشور است.

حسینی در ادامه به دستاوردهای ورزشی دانش‌آموزان کردستان اشاره کرد و افزود: دانش‌آموزان استان در رقابت‌های ورزشی تابستان سال ۱۴۰۵ موفق به کسب ۶۴ مدال رنگارنگ شدند و ۱۴ عنوان قهرمانی را به دست آوردند که این موفقیت، نتیجه تلاش مربیان، داوران، سرپرستان تیم‌ها و معلمان تربیت بدنی است.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش و مسئولان حوزه تربیت بدنی دانش‌آموزی کشور، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های توسعه فضاهای ورزشی در قالب طرح «میدان همدلی» و در امتداد طرح شهید سلیمانی، زمینه دسترسی بیشتر دانش‌آموزان به امکانات ورزشی را فراهم کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، دانش‌آموزان استان بتوانند استعدادهای خود را بیش از گذشته شکوفا کنند و در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.