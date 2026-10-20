  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۰

 نوجوان ۱۶ ساله در تصادف موتورسیکلت و کامیون در تیران جان باخت

 نوجوان ۱۶ ساله در تصادف موتورسیکلت و کامیون در تیران جان باخت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع یک حادثه رانندگی مرگبار در محورهای مواصلاتی شهرستان تیران و جان باختن راکب نوجوان موتورسیکلت خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ویژه ترافیکی روز یکشنبه ساعت ۱۵:۱۷ به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در یکی از محورهای مواصلاتی تیران و کرون اتفاق افتاده است، افزود: پس از اعلام حادثه، بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه واقع در ورودی شهرک صنعتی تیران اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ابراز کرد: متأسفانه در این حادثه شدید ناشی از برخورد موتورسیکلت با کامیون، راکب موتورسیکلت که پسری ۱۶ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6983528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      3 0
      پاسخ
      وقتی بدون گواهینامه و زیر سن قانونی موتور میدن دست بچه ها، هم برای خودشون دردسر درست می‌کنند هم بقیه که طبق قانون عمل کردند، قوانین باید جوری بازدارنده باشه که قانون‌گریزی اصلا به ذهنشان هم خطور نکند و این وظیفه ی نماینده هاست چنین قوانینی وضع کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها