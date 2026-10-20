 نوجوان ۱۶ ساله در تصادف موتورسیکلت و کامیون در تیران جان باخت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ویژه ترافیکی روز یکشنبه ساعت ۱۵:۱۷ به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در یکی از محورهای مواصلاتی تیران و کرون اتفاق افتاده است، افزود: پس از اعلام حادثه، بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه واقع در ورودی شهرک صنعتی تیران اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ابراز کرد: متأسفانه در این حادثه شدید ناشی از برخورد موتورسیکلت با کامیون، راکب موتورسیکلت که پسری ۱۶ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.