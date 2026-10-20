هشدار زرد هواشناسی در قم؛کاهش دما و احتمال رگبار باران در پایان هفته

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز سه‌شنبه آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود، همچنین در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: روز چهارشنبه نیز آسمان قم قسمتی تا نیمه ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد، همچنین در مناطق غربی و جنوبی استان احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: میانگین دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش می‌یابد و بیشینه دمای شهر قم از ۳۴ درجه در روز سه‌شنبه به ۳۱ درجه در روز چهارشنبه خواهد رسید.



ترابیان ادامه داد: کمینه دمای شهر قم نیز از ۱۹ درجه در روز سه‌شنبه به ۱۸ درجه در روز چهارشنبه کاهش پیدا می‌کند.



هشدار هواشناسی درباره وزش باد شدید و گردوخاک



وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان قم بیان کرد: فعالیت سامانه همرفتی و افزایش موقتی سرعت وزش باد از بعدازظهر دوشنبه آغاز شده و تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه خواهد داشت.



کارشناس هواشناسی قم افزود: وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و ناپایداری‌های همرفتی از مخاطرات این سامانه است و همه مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



ترابیان با اشاره به احتمال وقوع گردوخاک در مناطق مستعد گفت: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گردوخاک در نقاطی از استان دور از انتظار نیست.



وی بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، سرعت وزش باد در این مدت بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.