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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

بارش‌های رگباری و کاهش دما در آذربایجان‌شرقی تا جمعه ادامه دارد

بارش‌های رگباری و کاهش دما در آذربایجان‌شرقی تا جمعه ادامه دارد

تبریز- رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: بارش‌های رگباری، آب‌گرفتگی معابر و وزش باد شدید موقتی، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، تا بعدازظهر جمعه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز سه‌شنبه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز آغاز شده و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شدت می‌گیرد؛ ازاین‌رو، احتمال بروز آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.

وی افزود: این سامانه علاوه بر بارش‌های رگباری، موجب وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت جوی مناطق جنوبی استان بیان کرد: وزش باد در این مناطق می‌تواند موجب خیزش گردوغبار شود.

امیدفر همچنین نسبت به احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی هشدار داد.

وی از کاهش تدریجی و نسبی دمای هوا در آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: روند کاهش دما از امروز آغاز شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: خواجه با حداقل دمای هفت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرهای استان بودند.

وی ادامه داد: دمای هوای تبریز در این مدت به حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۷ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای این شهر در ساعت ۹ صبح ۱۵ درجه ثبت شد که نسبت به زمان مشابه روز گذشته چهار درجه کاهش نشان می‌دهد.

کد مطلب 6983533

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