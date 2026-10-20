به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز سه‌شنبه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز آغاز شده و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شدت می‌گیرد؛ ازاین‌رو، احتمال بروز آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.

وی افزود: این سامانه علاوه بر بارش‌های رگباری، موجب وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت جوی مناطق جنوبی استان بیان کرد: وزش باد در این مناطق می‌تواند موجب خیزش گردوغبار شود.

امیدفر همچنین نسبت به احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی هشدار داد.

وی از کاهش تدریجی و نسبی دمای هوا در آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: روند کاهش دما از امروز آغاز شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: خواجه با حداقل دمای هفت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرهای استان بودند.

وی ادامه داد: دمای هوای تبریز در این مدت به حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۷ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای این شهر در ساعت ۹ صبح ۱۵ درجه ثبت شد که نسبت به زمان مشابه روز گذشته چهار درجه کاهش نشان می‌دهد.