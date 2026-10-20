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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۳

واکنش سناتور مطرح آمریکا به حمایت ترامپ از نتانیاهو

واکنش سناتور مطرح آمریکا به حمایت ترامپ از نتانیاهو

سناتور مطرح آمریکا از اعلام حمایت ترامپ در قبال نتانیاهو انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، برنی سندرز سناتور مطرح آمریکا پس از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: جای تعجب ندارد. ترامپ از نتانیاهو حمایت کرد. آنها با هم خواهان جنگی بی پایان در خاورمیانه هستند؛ مرگ بیشتر، ویرانی بیشتر و نسل کشی بیشتر.

سندرز در ادامه خواهان پایان دادن به کنترل جمهوری خواهان بر کنگره آمریکا و همچنین توقف تمام کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی شد.

اظهارات این سناتور آمریکایی پس از آن مطرح شد که ترامپ روز یکشنبه و در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی در ۲۷ اکتبر، حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرد.

کد مطلب 6983534

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    نظرات

    • لبیک IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سناتور های امریکایی یه مشت آدم های بی معنی هستند

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