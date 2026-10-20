به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبرهایی درباره انسداد مرزهای زمینی پاکستان به روی کالاهای صادراتی ایران و انتشار ویدئوهایی از معطلی کامیون‌های ایرانی در پایانه‌های مرزی، ابهاماتی را درباره وضعیت تجارت زمینی دو کشور ایجاد کرده است؛ این در حالی است که رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران می‌گوید مرز مشترک دو کشور به‌طور رسمی بسته نیست، اما محدودیت‌های بانکی و دشواری انجام فرایندهای مالی، صادرات ایران به پاکستان را با چالش مواجه کرده است.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تجارت زمینی ایران و پاکستان اظهار کرد: براساس آخرین اطلاعات موجود، مرز مشترک زمینی دو کشور برای تجارت بسته نیست، اما واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند، باید فرم الکترونیکی واردات را به شبکه بانکی خود ارائه دهند.

وی افزود: با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی و محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی کشور، انجام این فرایند با دشواری همراه شده و مشکلاتی را برای صادرات ایران به پاکستان و همچنین واردکنندگان پاکستانی که کالاهای مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کنند، ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تفاوت شرایط صادرات ایران به پاکستان و واردات از این کشور بیان کرد: در مقابل، همچنان امکان ادامه واردات از پاکستان به ایران وجود دارد و باید مشخص شود که طرف پاکستانی تا چه اندازه برای تداوم این روند همکاری خواهد کرد.

سنندجی تأکید کرد: در صورت تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم سیستم بانکی ایران و فراهم نبودن امکان انجام فرایندهای بانکی مورد نیاز، صادرات ایران به پاکستان عملاً متوقف خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بر روند مبادلات تجاری دو کشور و فعالیت فعالان اقتصادی در این مسیر تأثیر بگذارد.

تداوم تردد مسافران در مرز ایران و پاکستان

وی در ادامه، درباره آخرین وضعیت تردد مسافران از مرز زمینی ایران و پاکستان گفت: در حال حاضر تردد مسافران از این مرز در حال انجام است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به تداوم حمل‌ونقل ریلی کالا از چین به ایران خاطرنشان کرد: قطارهای باری پس از حرکت از چین، از مسیر قزاقستان و ترکمنستان عبور می‌کنند و از مرزهای اینچه‌برون و سرخس وارد کشور می‌شوند.

هشدار درباره معطلی کامیون‌های ایرانی در پایانه‌های مرزی

در همین حال، از ابتدای هفته جاری، ویدئوهای متعددی در فضای مجازی درباره معطلی کامیون‌های ایرانی در پشت مرزهای پاکستان منتشر شده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی وضعیت پذیرش ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در پایانه‌های مرزی مشترک را برجسته می‌کند.

در همین راستا، قاسم حبیب‌پور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، با صدور نامه‌ای بر ضرورت بررسی وضعیت تردد در پایانه‌های مرزی همجوار با پاکستان تأکید کرده است.

در این نامه، با اشاره به نامه شماره ۱۰۷۳۴۴/۷۴/۳ مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۵ مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، آمده است، پذیرش ناوگان خروجی از کشور به مقصد پایانه‌های مرزی همجوار با پاکستان، شامل ریمدان، پیشین و میرجاوه، با محدودیت مواجه شده است؛ وضعیتی که به تشکیل صف‌های طولانی و افزایش مدت انتظار کامیون‌ها منجر شده است.

بر همین اساس، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران از شرکت‌های فعال در این حوزه خواسته است پیش از صدور هرگونه سند حمل داخلی یا بین‌المللی به مقصد پایانه‌های مرزی همجوار با پاکستان، آخرین وضعیت تردد و پذیرش ناوگان از سوی کشور مقابل را بررسی کرده و از آن اطلاع کسب کنند.

در این نامه همچنین تصریح شده است که در صورت بروز هرگونه توقف یا تأخیر در خروج ناوگان از کشور، مسئولیت آن بر عهده شرکت حمل‌ونقل صادرکننده سند حمل خواهد بود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه براساس اظهارات رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، مرز زمینی ایران و پاکستان به‌طور رسمی بسته نیست، محدودیت در پذیرش کامیون‌ها و دشواری انجام فرایندهای بانکی، دو مسئله متفاوت اما اثرگذار بر تجارت زمینی دو کشور هستند؛ مسائلی که تداوم آن‌ها می‌تواند زمان انتظار ناوگان و روند صادرات ایران به پاکستان را تحت تأثیر قرار دهد.