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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

اصفهان در آستانه انتخاب «پایتخت نهج‌البلاغه» و «پایتخت قرآن»

اصفهان در آستانه انتخاب «پایتخت نهج‌البلاغه» و «پایتخت قرآن»

مدیرکل تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد گفت: اصفهان در دو حوزه‌ «پایتخت نهج‌البلاغه» و «پایتخت قرآن» به مرحله‌ دوم ارزیابی راه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ارزیابی پرونده پایتخت نهج‌البلاغه با حضور سعید مجیدی، مدیرکل قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمهدی سیدین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی قاسم‌زاده شهردار و اعضای شورای شهر و جمعی از اساتید و فعالان این حوزه برگزار شد.

سعید مجیدی، مدیرکل تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآن و عترت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سابقه‌ طرح انتخاب پایتخت نهج‌البلاغه اظهار کرد: این طرح نزدیک به پنج سال است که عملیاتی شده و در کنار آن، انتخاب پایتخت قرآن و پایتخت صحیفه‌ سجادیه نیز اجرا می‌شود؛ این سه، شبکه‌ای مکمل یکدیگر هستند.

وی با مرور تاریخچه‌ این انتخاب‌ها افزود: در سال ۱۳۹۹، بوشهر پایتخت قرآن، کاشان پایتخت نهج البلاغه و یزد پایتخت صحیفه‌ سجادیه انتخاب شدند. در آن ایام، کشور درگیر ویروس کرونا بود و طرح به‌صورت دوسالانه قرار بود اجرا شود که بخشی از فعالیت‌ها دچار فراز و نشیب شد. به همین دلیل، در سال ۱۴۰۳ تصمیم گرفته شد از همان پایتخت‌های قبلی حمایت شود تا فعالیت‌های ناتمام‌شان به پایان برسد و آیین‌نامه‌ها نیز با کمک همان شهرها بازنگری شد.

مدیرکل تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد درباره‌ فرآیند کنونی بیان کرد: امسال فراخوان انتخاب پایتخت جدید از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها در سراسر کشور اعلام شد و بالغ بر ۲۵ شهر از حدود ۱۱ استان نامزد شدند و مستندات خود را ارسال کردند. مستندات هر شهر گاه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ صفحه رسیده و هر شهر ظرفیت‌های خود را یک‌به‌یک برشمرده است.

وی ضمن اشاره به جایگاه اصفهان، خطاب به حاضران در نشست گفت: حضور شما در شهری که به نام نهج‌البلاغه و امیرالمؤمنین(ع) مزین است، خود یکی از ظرفیت‌های بزرگ اصفهان در این فرآیند محسوب می‌شود. در ارزیابی اولیه که براساس خوداظهاری و مستندات شهرها انجام شد، در هر یک از این سه پایتختی، سه تا چهار شهر به مرحله‌ بعدی راه یافتند و اصفهان هم برای پایتختی نهج‌البلاغه و هم برای پایتختی قرآن به مرحله‌ دوم راه پیدا کرد. به همین منظور، امروز و فردا از دوستان خواسته‌ایم در جلسات حاضر شوند تا ارزیابی‌های میدانی نیز محقق شود و شاهد انتخاب مناسب و دقیقی باشیم.

مجیدی با اشاره به اهمیت همراهی مدیریت شهری گفت: حضور شهردار و اعضای شورای شهر در این نشست، مغتنم است؛ چون در این فرآیند، چه پایتخت نهج‌البلاغه به اصفهان برسد و چه پایتخت قرآن، آنچه مهم است، اینکه، مفاهیم و معارف نهج‌البلاغه و قرآن در فضای شهری برای ما محسوس شود؛ چه در قالب نمادها و مبلمان شهری و چه در المان‌های شهری.

وی با انتقاد از وضع موجود بیان کرد: یکی از خلأهای ما، چه در اصفهان و چه در تهران و کل کشور، این است که متأسفانه امروزه نمادهای دینی مناسبی در فضاهای شهری نداریم؛ یا اگر داریم، بسیار انگشت‌شمارند یا همان‌ها هم بسیار ابتدایی‌اند و به یک تابلو یا نام‌گذاری سطحی بسنده کرده‌ایم.

مدیرکل تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد با اشاره به رویکرد مجموعه‌ متبوع خود گفت: ما سعی کرده‌ایم در این مجموعه، منظومه‌وار عمل کنیم. جشنواره‌های آیات با موضوع قرآن و معارف دینی برگزار می‌شود و امسال، موضوع یکی از جشنواره‌های مهم آن، المان‌ها و نمادهای شهری است؛ هنرمندان در این جشنواره طرح‌هایی ارائه می‌دهند که پس از انتخاب، نیازمند حمایت جمع‌هایی نظیر این جمع و مدیریت شهری است تا در فضای شهری اجرا شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مؤسسه‌ نهج‌البلاغه استان اصفهان، خواستار تعهد مضاعف مدیریت شهری شد و تأکید کرد: خواهشم این است که اگر اصفهان، پایتخت نهج‌البلاغه انتخاب شد، این همت به‌صورت مضاعف از سوی شهرداری و شورای شهر اصفهان وجود داشته باشد تا تبلور پایتختی در فضای شهری دیده شود.

کد مطلب 6983541
سیده فاطمه سادات کیایی

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