تهران در مسیر میزبانی ششمین کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در پی نامزدی رسمی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی ششمین کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق (WCCE ۲۰۲۸)، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، در نشست برخط با اعضای کمیته راهبری بین‌المللی این کنفرانس حضور یافت و طرح پیشنهادی تهران برای میزبانی این رویداد را ارائه کرد.

این نشست با پیگیری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، برگزار شد و نمایندگانی از دولت اندونزی، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد و چهره‌های بین‌المللی فعال در حوزه اقتصاد خلاق در آن حضور داشتند. اختیاری در این نشست ضمن تشریح ظرفیت‌های ایران برای میزبانی کنفرانس، به پرسش‌های اعضای کمیته راهبری درباره ابعاد مختلف پیشنهاد میزبانی تهران پاسخ داد.

ظرفیت‌های تمدنی ایران پشتوانه توسعه اقتصاد خلاق

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در تشریح پیشینه و ظرفیت‌های اقتصاد خلاق در ایران، به چهار دوره تاریخی شامل تمدن‌های باستانی و آثاری همچون شهر سوخته، دوره هخامنشی، دوره صفوی و شکوفایی فرهنگی در مسیر جاده ابریشم و همچنین ظرفیت‌های دوره معاصر اشاره کرد.

وی با تبیین پیوند میان میراث تمدنی ایران و ظرفیت‌های امروز اقتصاد خلاق، شاخص‌هایی از وضعیت کنونی این حوزه را نیز ارائه داد که از جمله آن‌ها می‌توان به فعالیت ۲ هزار و ۳۵۰ شرکت خلاق و ۱۱۰ خانه خلاق در کشور اشاره کرد. این ظرفیت‌ها، در کنار تنوع فرهنگی و برخورداری از سرمایه‌های تاریخی، از مؤلفه‌های اصلی پیشنهاد ایران برای میزبانی این رویداد بین‌المللی به شمار می‌روند.

«خلاقیت فراگیر؛ هم‌گرایی فرهنگ، فناوری و بازارها»؛ محور پیشنهادی کنفرانس

اختیاری در ادامه، موضوع پیشنهادی ایران برای دوره ششم کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق را «خلاقیت فراگیر؛ هم‌گرایی فرهنگ، فناوری و بازارها» عنوان کرد؛ محوری که بر تعامل میان ظرفیت‌های فرهنگی، پیشرفت‌های فناورانه و سازوکارهای بازار در توسعه اقتصاد خلاق تمرکز دارد.

وی همچنین مجموعه‌ای از مزیت‌های تهران برای میزبانی این رویداد را تشریح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به برخورداری از میراث فرهنگی چند هزارساله، زیست‌بوم متنوع شرکت‌ها و فعالان خلاق، موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت توسعه همکاری با کشورهای جنوب جهانی و وجود زیرساخت‌های نمایشگاهی اشاره کرد.

در این چارچوب، میزبانی کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق فرصتی برای معرفی توانمندی‌های ایران در صنایع خلاق، توسعه ارتباطات بین‌المللی و گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و فناورانه با سایر کشورها ارزیابی می‌شود.

تجربه «مانوین» پشتوانه اجرایی میزبانی رویدادهای بین‌المللی

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی همچنین با اشاره به تجربه برگزاری رویداد ملی مانوین در اصفهان و حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و سفیران برخی کشورهای خارجی در این رویداد، این تجربه را نمونه‌ای از ظرفیت اجرایی کشور در طراحی و برگزاری رویدادهای مرتبط با اقتصاد خلاق دانست.

وی با تأکید بر توانمندی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی و فراهم‌سازی الزامات مورد نیاز برای میزبانی، بر علاقه‌مندی کشور برای کسب امتیاز میزبانی ششمین کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق تأکید کرد.

ارائه طرح میزبانی تهران در کمیته راهبری بین‌المللی، بخشی از فرایند معرفی ظرفیت‌های کشور و تبیین مزیت‌های پیشنهادی ایران برای میزبانی این رویداد جهانی است.

جایگاه کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق در همکاری‌های بین‌المللی

کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق (WCCE) رویدادی بین‌المللی با مالکیت فکری اندونزی است که نخستین دوره آن در سال ۲۰۱۸ به ابتکار دولت این کشور در بالی برگزار شد. این کنفرانس با هدف گسترش گفت‌وگو، همکاری و تبادل تجربه میان سیاست‌گذاران، فعالان صنایع خلاق، دانشگاهیان و دیگر ذی‌نفعان این حوزه شکل گرفت.

از دستاوردهای مهم نخستین دوره این رویداد، تدوین «دستور کار بالی برای اقتصاد خلاق» بود که در روند شکل‌گیری و تقویت حمایت‌های بین‌المللی از نقش اقتصاد خلاق در توسعه پایدار اثرگذار شد و زمینه‌ساز تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نام‌گذاری سال ۲۰۲۱ به‌عنوان سال بین‌المللی اقتصاد خلاق برای توسعه پایدار شد.

پس از نخستین دوره در بالی، دوره‌های بعدی این کنفرانس در دبی در سال ۲۰۲۱، بالی در سال ۲۰۲۲ و تاشکند در سال ۲۰۲۳ برگزار شدند. پنجمین دوره کنفرانس نیز قرار است از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۹ مهر تا یکم آبان ۱۴۰۵، در اندونزی برگزار شود.

جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری پنجمین دوره این کنفرانس، درخواست رسمی خود را برای میزبانی دوره ششم در سال ۲۰۲۸ در تهران ارائه کرده و در فهرست نامزدهای نهایی میزبانی قرار گرفته است. ارائه طرح پیشنهادی به کمیته راهبری بین‌المللی، گامی در مسیر معرفی ظرفیت‌های کشور و پیگیری این نامزدی برای میزبانی یکی از رویدادهای مهم جهانی در حوزه اقتصاد خلاق به شمار می‌رود.