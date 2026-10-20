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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

کاظمی: مدارس حضوری است؛ تعطیلی یکپارچه سراسری نخواهیم داشت

کاظمی: مدارس حضوری است؛ تعطیلی یکپارچه سراسری نخواهیم داشت

همدان- وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت بروز شرایط خاص، تصمیم‌گیری درباره وضعیت مدارس بر اساس شرایط هر استان و در شورای تامین انجام خواهد شد بنابراین تعطیلی یکپارچه مدارس در دستور کار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سفر به همدان با اشاره به اینکه استان جزو استان‌های پیشرو در نهضت توسعه عدالت آموزشی است گفت: از مهرماه امسال ۲۳۳۱ پروژه آموزشی به فضاهای آموزشی کشور اضافه شد و متوسط سرانه فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹ مترمربع رسیده است و با پروژه‌هایی که تا پایان سال افتتاح می‌شود، به هدف برنامه هفتم نزدیک می‌شویم.

کاظمی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی گفت: حدود ۶ هزار فضای ورزشی به مجموعه فضاهای ورزشی کشور اضافه شده و حدود ۵۰ درصد آن زمین چمن مصنوعی در روستاهای دورافتاده است.
وی افزود: در یک سال گذشته حدود ۱.۵ میلیون مترمربع فضای آموزشی ساخته شده است ۳۴ استخر افتتاح شده و ۱۳۵ استخر دیگر نیز در دستور کار است و از ۱۵۰۷ واحد آموزشی آسیب‌دیده در جنگ نیز ۱۲۸۸ واحد در ۱۵ شهریور به چرخه آموزشی بازگشت.

کاظمی درباره تعطیلی مدارس تأکید کرد: پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس تا اواسط آبان درست نیست؛ مدارس حضوری است و اگر اتفاقی برای کشور بیفتد، دستورالعملی با کمک وزارت کشور به استانداران ابلاغ می‌شود و بر اساس شرایط هر استان در شورای تأمین تصمیم‌گیری خواهد شد قطعا تعطیلی یکپارچه در کل کشور قطعاً نخواهیم داشت.

کد مطلب 6983545

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