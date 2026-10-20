وزیر آموزش و پرورش پیست دوومیدانی الوند همدان را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیست دوومیدانی ورزشگاه شهدای الوند همدان صبح سه شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری رسید، این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزش دانش آموزی و فراهم‌سازی بستر لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای دوومیدانی استان به بهره‌برداری رسید.

با توجه به جایگاه دوومیدانی به عنوان مادر رشته‌های ورزشی و برخورداری دانش‌آموزان همدانی از ظرفیت‌ها و استعدادهای برجسته در این حوزه تکمیل این پروژه در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای آموزش و پرورش قرار گرفت و در قالب طرح «میدان همدلی» و تداوم اجرای طرح سردار شهید سلیمانی اجرایی شد.

برای تکمیل و راه‌اندازی این پیست دوومیدانی در مجموع بیش از ۱۹ میلیارد تومان هزینه شده که از این میزان ۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و مابقی از محل بودجه‌های استانی و مشارکت خیرین تامین شده است.

بهره‌برداری از این مجموعه علاوه بر ارتقای سرانه و امکانات ورزشی استان همدان، بستر مناسبی را برای هدایت و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان فراهم کرده و می‌تواند نقش موثری در تقویت نشاط اجتماعی، ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت جسمانی نسل نوجوان ایفا کند.