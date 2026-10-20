رقص ارقام مقابل اسم پرسپولیس در شهربابک؛ رنگ سرخ در لباس سفید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس شهربابک با پیروزی ۳ بر صفر شاگردان مهدی تارتار همراه بود تا این تیم با کسب ۳ امتیار خارج از خانه به صدرنشینی خود در پایان هفته نهم ادامه دهند.

اندیشه های کاملا تهاجمی مهدی تارتار برای این بازی کاملا به نفع پرسپولیس پیش رفت و آنها توانستند در چمن مرغوب ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک فوتبال بی‌نقصی را ارائه دهند. عملکردی که در آمار و ارقام مربوط به این تیم نیز محسوس دیده می شود تا بیهوده با ۲۰ امتیاز در رتبه نخست نبوده باشند.

تفاوت دو تیم در شوت‌زنی

آمار شوت‌ها از برتری پرسپولیس مقابل مس شهربابک حکایت داشت. این تیم که با پیراهن دوم خود به رنگ سفید مقابل شاگردان قاسم شهبا بازی می کرد توانست آمار خیره کننده ۲۵ شوت به سمت دروازه میزبان را ثبت کند در حالی که این عدد برای تیم میزبان پنج شوت بود. اختلاف قابل توجه در تعداد شوت‌ها نشان می‌دهد پرسپولیس با وجود مالکیت کمتر، در ایجاد موقعیت‌های شوت‌زنی فعال‌تر عمل کرده است.

نکته قابل توجه اینجاست شوت های پرسپولیسس برای تمام کنندگی موقعیت های خطرناک بود و آنها قصدی برای خلق گل با شوت از راه دور نداشتند اما مسی ها ۳ شوت از ۵ شوت خود را به قصد زدن گل در شرایطی که موقعیت گل آنچنانی هم نداشتند آزمودند.

دفاع سه لایه مقابل هر هافبک

یکی دیگر از شاخص‌های قابل توجه، درصد موفقیت بازیکنان پرسپولیس در نبرد در خطوط سه‌گانه بود. بر اساس آمار ثبت‌شده، پرسپولیس در این بخش به ۴۴ درصد رسید، در حالی که میزان موفقیت مس شهربابک ۵۶ درصد بود اما نکته قابل توجه جایی بود که هافبک های پرسپولیس پس از هر بار تضصاحب توپ با سه لایه دفاعیب روبرو می شدند که معمولا در انتقال توپ موفق بودند و دریبل های نفر به نفر را هم به خوبی پشت سر می گذاشتند اما میزان بازپس گیری توپ ها به قدری بود که باعث شد امار مس در این بخش از پرسپولیس بیشتر باشد چرا که مسی ها فرصت تقابل در خط حمله خودشان را با مدافعان پرسپولیس کمتر پیدا کردند.

کارت‌های هوشمند برای پرسپولیس

در خطاها نیز مس شهربابک پنج خطا مرتکب شد در حالی‌که تعداد خطاهای پرسپولیس به ۸‌مورد رسید. با این حال پرسپولیس از هر خطای خود امتیازهای فنی خوبی گرفت. یکی از خطاهای حریف باعث اخراج طرحانی مدافع مس شد و یک‌بار هم بازیکنان میزبان اخطار گرفتند. شاید بتوان گفت پرسپولیسی ها بیهوده روی زمین نمی افتادند تا بتوانند با حفظ جریان بازی خلق موقعیت کنند.

دقت پاس بالاتر برای مس شهربابک ولی...

مس شهربابک در شاخص دقت پاس نیز برتری داشت. دقت پاس این تیم ۷۵.۹ درصد ثبت شد، در حالی که این میزان برای پرسپولیس به ۶۰.۷ درصد رسید. همچنین مس در تعداد پاس‌ها با ۳۲۷ پاس، بالاتر از پرسپولیس با ۲۶۷ پاس قرار گرفت اما نکته حائز اهمیت میزان پاس ها در مناطق مختلف زمین بود. مسی ها یک سوم دفاعی خود را منطقه امن برای پاسکاری می دانستند و پرسپولیس بیشترین پاس را در زمین حریف داد تا همین موضوع نشان دهد پرسپولیس چیزی جز بردن مس با قدرت هرچه تمام نمی خواست.

پرسپولیس در روزی که ۶ موقعیت مسلم گلزنی داشت توانست ۳ بر صفر به پیروزی برسد و حالا با اقتدار در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد.