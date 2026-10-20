منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: با هدف ایمن‌سازی اراضی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های تخصصی انجام‌شده، عملیات امحا و انهدام مهمات و اقلام انفجاری عمل‌نکرده در بخش‌هایی از مناطق شرق و شمال اصفهان به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به بازه زمانی اجرای این برنامه افزود: این مانور تخصصی از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ایمنی کامل این اقدام تصریح کرد: تمامی فرآیند این عملیات به‌صورت کاملاً کنترل‌شده، کارشناسی و با نظارت دقیق یگان‌های مربوطه و رعایت حداکثری پروتکل‌های ایمنی انجام می‌شود؛ از این‌رو از ساکنان محترم این مناطق درخواست می‌شود با حفظ آرامش خود، از بروز هرگونه نگرانی پرهیز کنند.

شیشه‌فروش ابراز کرد: شنیده شدن صدای احتمالی ناشی از انهدام این اقلام در مناطق پیرامونی طبیعی بوده و تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی کامل منطقه و شهروندان اندیشیده شده است.