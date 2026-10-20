سرهنگ حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: مبارزه قاطع و همه‌جانبه با پدیده شوم سرقت و برخورد با باندهای حرفه‌ای سارقان، همواره در صدر اولویت‌های کاری پلیس آگاهی قرار دارد و در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهر اصفهان، پرونده ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری عاملان این جرایم تشکیل و رسیدگی به آن به کارآگاهان زبده پلیس آگاهی واگذار شد.

وی با اشاره به روند انجام تحقیقات تخصصی افزود: کارآگاهان پلیس با بهره‌گیری از روش‌های نوین علمی کشف جرم، بررسی دقیق صحنه‌های جرم و رصد اطلاعاتی، سرانجام موفق شدند سرنخ‌هایی از فعالیت یک باند سرقت خودرو را در اصفهان به دست آورند و اعضای این شبکه را زیر ضربه اطلاعاتی خود قرار دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با تکمیل تحقیقات و شناسایی مخفیگاه‌های اعضای این باند، مأموران در عملیاتی ضربتی و هماهنگ موفق شدند ضمن انهدام کامل این شبکه، تعداد ۸ دستگاه خودروی سواری شامل انواع پژو و پراید را که به طرز ماهرانه‌ای پنهان شده بودند، کشف کنند.

سرهنگ اکبری تصریح کرد: خودروهای مکشوفه پس از انجام مراحل قانونی، احراز هویت و طی تشریفات اداری، با حضور مالباختگان به آنان تحویل داده شد که این امر بازتاب مثبتی در جهت افزایش احساس امنیت شهروندان به همراه داشت.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه پلیس به هیچ عنوان به مجرمان و قانون‌شکنان اجازه جولان نخواهد داد، به سارقان و عوامل مرتبط با خریدوفروش اموال مسروقه (مالخران) هشدار داد: چتر اطلاعاتی پلیس بسیار گسترده است و هرگونه اقدام مجرمانه در زمینه سرقت خودرو یا معاملات غیرقانونی اموال مسروقه، با برخورد قاطع، سریع و قانونی مواجه خواهد شد و مجرمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

سرهنگ اکبری با اشاره به نقش مهم پیشگیری مردمی در کاهش جرایم، از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی، تجهیز خودروها به لوازم بازدارنده و ایمن‌ساز نظیر دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال، و همچنین پرهیز از پارک وسایل نقلیه در نقاط تاریک و خلوت، ضریب ایمنی خودروی خود را بالا ببرند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.