  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

حمله روسیه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های بندری مورد استفاده ارتش اوکراین

حمله روسیه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های بندری مورد استفاده ارتش اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش این کشور سه کشتی باری و تأسیسات زیربنایی مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار داده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور سه کشتی باری و تأسیسات زیربنایی بندر رینی در جنوب اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یک کشتی باری که به گفته این وزارتخانه در حال انتقال محموله‌های نظامی برای نیروهای اوکراینی به بندر اودسا بود، هدف حمله قرار گرفته است.

بندر رینی در منطقه اودسا و در نزدیکی مرزهای رومانی و در ساحل رود دانوب قرار دارد و یکی از مسیرهای حمل‌ونقل دریایی اوکراین به شمار می‌رود.

روسیه در هفته‌های اخیر از حمله به کشتی‌های باری و زیرساخت‌های بندری اوکراین خبر داده و اعلام کرده است این اهداف در انتقال تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده ارتش اوکراین نقش داشته‌اند.

کد مطلب 6983562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها