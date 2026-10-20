طلای فائزه احمدی و نقره ساره جوانمردی در تپانچه بادی ۱۰ متر

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان پاراتیرانداز ایران در فینال ماده تپانچه بادی ۱۰ متر زنان کلاس SH۱، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند.



در رقابت‌های فینال ماده P۲ که امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه برگزار شد، فائزه احمدی با ثبت رکورد ۲۳۷.۳ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و ضمن کسب مدال طلا، از عنوان قهرمانی پاراآسیایی خود دفاع کرد.



ساره جوانمردی نیز با کسب ۲۳۷ امتیاز به مدال نقره رسید. نسرین شاهی، دیگر نماینده کشورمان در این ماده، در جایگاه چهارم قرار گرفت و مدال برنز به نماینده هند رسید.



در بخش مردان نیز نمایندگان ایران در فینال تپانچه بادی ۱۰ متر کلاس SH۱ از کسب مدال بازماندند.



در فینال ماده P۱، سیدمحمدرضا میرشفیعی با کسب ۱۹۲.۶ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد و علی گلوی نیز رقابت‌ها را در رده هشتم به پایان رساند.



در پایان این رقابت‌ها، نمایندگان کره جنوبی، هند و چین به ترتیب مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب کردند.