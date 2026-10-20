به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از آغاز پرواز در مسیر تهران - کابل - مشهد - تهران از روز جمعه (یکم آبان) خبر داد و گفت: قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی است و افزایش هزینه‌های سوخت، حقوق کارکنان و خدمات فرودگاهی، فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی شرکت‌های هواپیمایی وارد کرده است.

وی با اشاره به هزینه سوخت پرواز رفت‌وبرگشت تهران - مشهد افزود: با فرض مصرف حدود پنج هزار کیلوگرم سوخت در ساعت، هزینه سوخت این مسیر به رقم قابل‌توجهی می‌رسد. در چنین شرایطی، افزایش درآمد حاصل از فروش بلیت لزوماً به معنای سودآوری نیست؛ زیرا بخش عمده منابع مالی شرکت‌های هواپیمایی صرف هزینه‌های جاری، نگهداری ناوگان و تأمین قطعات می‌شود.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درباره مطالبات ۳۰ میلیون دلاری این شرکت از ایرلاین‌های خارجی، از جمله گلف ایر، لوفت‌هانزا، آستریا، ترکیش ایرلاینز و سایر شرکت‌ها بابت ارائه خدمات هندلینگ، کیترینگ و دیگر خدمات، گفت: به دلیل تحریم‌ها و مسدود بودن حساب‌های بانکی، امکان دریافت مطالبات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از این شرکت‌های هواپیمایی وجود ندارد.