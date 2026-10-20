به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، وضعیت تولید گاز در پارس جنوبی، طرح‌های در دست اجرای این حوزه و میزان پیشرفت عملیات بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، با هدف آمادگی جهت تولید حداکثری گاز در ماه‌های سرد سال، در نشستی تخصصی بررسی شد. این جلسه به ریاست فرخ علیخانی، مسئول تمشیت امور اجرایی و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، و با حضور رضا خیلایی، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، و جمعی از مدیران ارشد هر دو شرکت تشکیل شد و طی آن تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ گردید.

بررسی وضعیت کنونی برداشت گاز از میدان گازی مشترک پارس جنوبی به عنوان تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد از گاز کشور، به همراه مرور برنامه‌های پیش‌روی تولید با در نظر گرفتن چالش‌های ناشی از جنگ‌های اخیر، از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود.

علیخانی ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی میدان گازی پارس جنوبی در اقتصاد و امنیت انرژی کشور، از زحمات شبانه‌روزی و تلاش‌های مستمر کارکنان و متخصصان شرکت نفت و گاز پارس قدردانی کرده و بر استمرار پرشتاب فعالیت‌ها به منظور تحقق تولید حداکثری گاز در فصل سرد سال تأکید ورزید. وی با یادآوری اینکه پیگیری مداوم فعالیت‌های این حوزه از سوی سرپرست وزارت نفت در حال انجام است، افزود که شرکت ملی نفت ایران با تمامی ظرفیت و توان خود از روند جاری کار، تولید و بازسازی در پارس جنوبی حمایت می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش به موضوعاتی نظیر ضرورت همگامی زیرساخت‌های نفتی با سناریوهای تولید آینده، دیدار سرپرست وزارت نفت ایران با وزیر انرژی قطر در دوحه و اولویت قطعی وزارت نفت در امر خدمت‌رسانی عمومی اشاره شد.

خیلایی نیز در این نشست با تأکید بر نقش محوری پارس جنوبی در تأمین گاز کشور، دستیابی به تولید حداکثری گاز را همسو با اهداف خدمت‌رسانی به عموم هموطنان از جمله اولویت‌های اساسی وزارت نفت دانست و بر حمایت و همراهی همه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران در این مسیر تأکید کرد.

در ادامه، دهقانی گزارشی جامع از آخرین وضعیت اقدامات و برنامه‌های جاری در حوزه تولید گاز و روند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده فازهای ۴ و ۵، ۹ و ۱۰ و همچنین فاز ۱۴ پارس جنوبی ارائه کرد. وی خاطرنشان ساخت که در حوزه بازسازی، با همکاری بخش‌های پیمانکاری و تلاش شبانه‌روزی، احیای تدریجی ردیف‌های پالایشی آسیب‌دیده به منظور مساعدت به شبکه گاز کشور در دستور کار قرار گرفته است. شایان ذکر است که بر اساس این گزارش، در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، در مجموع پنج پالایشگاه پارس جنوبی هدف حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت که روند بازسازی آن‌ها با هدف بازیابی ظرفیت تولید حداکثری گاز کشور با سرعت در جریان است.

در همین راستا، عناوینی همچون «زیرساخت‌های نفتی باید با سناریوهای تولید آینده همگام شوند» و «دیدار سرپرست وزارت نفت ایران با وزیر انرژی قطر در دوحه» نیز در حاشیه مباحث مطروحه مورد توجه قرار گرفتند.