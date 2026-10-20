به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان صبح سه‌شنبه در یادواره شهدای دانشجو با اشاره به برنامه‌های اجراشده در دانشگاه‌های استان برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در دانشگاه‌های گلستان، ۲۹ عنوان برنامه مصوب در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و جهادی اجرا شده و دانشگاه‌ها نیز به‌صورت مستقل یادواره شهدای خود را برگزار کرده‌اند.

وی افزود: تألیف کتاب درباره شهدا، تولید آثار هنری، اجرای تئاتر و نمایش، دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا، برگزاری نشست‌های بصیرتی، مسابقات قرآنی، اردوهای فرهنگی و زیارتی و اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور شمال‌غرب و جنوب کشور، بخشی از برنامه‌های اجراشده در دانشگاه‌های استان است.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، اکران فیلم و مستند، نشست‌های فرهنگی و هنری در حوزه شعر و ادبیات، اجرای نمایش نقاشی شنی، تولید مستند درباره شهدای دانشجو و ساخت نماهنگ از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.

خزاعیان با اشاره به برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاهی گفت: نام‌گذاری کلاس‌ها و اماکن دانشگاهی به نام شهدا، چاپ و انتشار وصیت‌نامه‌های شهدا و تحلیل محتوای آن‌ها، فضاسازی محیط دانشگاه‌ها، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، اعزام دانشجویان به پیاده‌روی اربعین حسینی و اردوهای جهادی نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی برگزاری پویش کتاب‌خوانی، محافل انس با قرآن، بازدیدهای علمی از مراکز تولیدی و فناوری، اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان پیشرفت و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خدمت و مقاومت را از دیگر برنامه‌های این مجموعه برشمرد.

ضرورت معرفی شهدای دانشجو به‌عنوان الگوی نسل جوان

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با تأکید بر اهمیت معرفی شهدای دانشجو به نسل جدید اظهار کرد: امروز دشمن در کنار تقابل نظامی، جنگ ترکیبی و جنگ نرم را دنبال می‌کند و تلاش دارد با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، امید، اتحاد و انسجام مردم را تضعیف کند.

خزاعیان با بیان اینکه دانشگاهیان، دانشمندان، مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشجویان از اهداف این تقابل هستند، افزود: دشمن پیشرفت علمی کشور را برنمی‌تابد و در کنار اقتدار نظامی، اقتدار علمی نیز یکی از مؤلفه‌های قدرت و از پایه‌های استحکام کشور به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: شهدای دانشجو در دو عرصه علم و دفاع از کشور پیشگام بودند و می‌توانند به‌عنوان الگوهایی اثرگذار برای نسل جوان معرفی شوند؛ ازاین‌رو، تکریم این شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه باید به شناخت راه و منش آنان و حرکت در مسیر آرمان‌هایشان منجر شود.

جهاد علمی و ایثار؛ دو ویژگی برجسته شهدای دانشجو

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با اشاره به جایگاه شهدای دانشجو در تاریخ کشور گفت: شهید مصطفی احمدی‌روشن نمونه‌ای از دانشجویانی است که با وجود برخورداری از استعداد و توان علمی، مسیر خدمت و مجاهدت را انتخاب کرد و به الگویی برای نسل جوان تبدیل شد.

خزاعیان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه پایداری و مقاومت و معرفی الگوهای واقعی به جوانان، از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های کنگره شهداست و این اقدامات در مسیر جهاد تبیین و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، فداکار و امیدوار دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حفظ اتحاد و همدلی جامعه در برابر تهدیدهای دشمن اهمیت اساسی دارد، بیان کرد: بازگشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام و شناخت فلسفه مجاهدت آنان، راهی برای تقویت همبستگی و پایداری ملت است.

تقدیر از همراهی دانشگاه‌ها و بسیج دانشجویی

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری دانشگاهیان، مدیران و مسئولان دانشگاه‌های استان در اجرای برنامه‌های این کنگره قدردانی کرد و گفت: همراهی صمیمانه مجموعه‌های دانشگاهی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این رویداد داشته است.

خزاعیان همچنین از تلاش‌های مجموعه بسیج دانشجویی قدردانی کرد و افزود: بسیج دانشجویی از ابتدای فعالیت کمیته تاکنون همراه این مجموعه بوده و در اجرای برنامه‌ها زحمات بسیاری متحمل شده است.