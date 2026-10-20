به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک‌هزار و ۵۰۰ پروژه ورزشی کشور در سنندج اظهار کرد: توسعه آموزش و پرورش استان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه فضاهای ورزشی، حاصل پیگیری‌های مستمر مدیران و همکاری مجموعه مدیریتی استان است.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه آموزش و پرورش کردستان افزود: از زمان حضور فواد حسینی در جایگاه مدیرکل آموزش و پرورش استان، روند توسعه در بخش‌های مختلف این مجموعه مورد توجه قرار گرفته و افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی از ۲۴ سانتی‌مترمربع، از جمله دستاوردهای این دوره است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقق این اقدامات حاصل تلاش یک مجموعه است، بیان کرد: همراهی تیم مدیریتی آموزش و پرورش، حمایت استانداری و توجه دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش به توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، در پیشبرد این برنامه‌ها نقش داشته است.

فتحی با قدردانی از مدیرکل آموزش و پرورش کردستان و همکاران وی ادامه داد: همان‌طور که باید نسبت به کاستی‌ها و مشکلات مطالبه‌گری کرد، لازم است اقدامات مثبت و تلاش‌های انجام‌شده نیز دیده شود و از مدیرانی که برای ارتقای شرایط آموزشی استان تلاش می‌کنند، قدردانی شود.

وی با اشاره به افتتاح ۴۴ پروژه ورزشی در کردستان اظهار کرد: گسترش این فضاها می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای فعالیت ورزشی دانش‌آموزان فراهم کند و زمینه رشد استعدادهای آنان را در رشته‌های مختلف ورزشی بهبود بخشد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت تداوم حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش از استان تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تقویت پشتیبانی‌ها، روند توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی کردستان با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.