به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «هرجا که تویی»، فصل اول کنسرت های همایون شجریان که از روز چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۴۰۵ در قالب پروژه «هرجا که تویی» توسط گروه «سیاوش» در فضای باز نمایشگاه بین المللی شهر شیراز آغاز شده بود، شامگاه روز یکشنبه بیست و ششم مهر به پایان رسید.

همایون شجریان تازه ترین پروژه موسیقایی خود را در حالی با همراهی یک گروه ۲۰۰ نفره طی روزهای پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و سوم (۲ نوبت)، بیست و چهارم و بیست ششم (۲ نوبت) در قالب ۱۳ نوبت اجرا پیش روی مخاطبان شیرازی قرار داد که در مجموع نزدیک به ۷۰ هزار مخاطب به تماشای این اجراها نشستند. مسیری که به واسطه تاکید گروه اجرایی تلاش شد تا اغلب این کنسرت ها بر اساس زمان بندی مندرج در سامانه فروش بلیت در ساعت مقرر آغاز شود و مخاطبان بدون تاخیر تماشاگر این رویداد موسیقایی باشند.

دست اندرکاران این پروژه در قالب گروه موسیقی «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان و همراهی آزاد میرزاپور نوازنده عود، حسین رضایی نیا نوازنده دف، مهیار طریحی نوازنده سنتور، رادمان توکلی نوازنده تار، مهرزاد اعظمی کیا نوازنده کمانچه، مرتضی مومنیان نوازنده تمبک در کنسرت هایی که پیش روی مخاطبان قرار دادند فضایی را طراحی و اجرا کرده بودند تا آثار ماندگار و محبوب تعدادی از هنرمندان پیشگام موسیقی ایرانی از جمله زنده یاد محمدرضا شجریان، زنده یاد پرویز مشکاتیان، زنده یاد حسین یوسف زمانی، حسین علیزاده، کیهان کلهر، محمدجواد ضرابیان، مجید درخشانی و آثار پرطرفدار همایون شجریان در حوزه موسیقی کلاسیک ایران را روی صحنه ببرند. مسیری که به گفته دست اندرکاران پروژه با وجود حال و هوای متفاوت تری که به نسبت دیگر پروژه های همایون شجریان در سال های اخیر، این بار براساس یک رپرتوار در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی طراحی و برنامه ریزی شده بود، اما توانست با استقبال حداکثری مخاطبان به ویژه مخاطبان نسل جوان تر روبه‌رو شود.

از دیگر نکاتی که در فصل اول کنسرت های «هرجا که تویی» همایون شجریان مورد توجه گروه طراحی و کارگردانی قرار گرفت، طراحی صحنه اجرا بود که در توضیح آن آمده است:

براساس جایگاه و قالب نمادینی که «درخت سرو» نزد ایرانیان دارد، تلاش شد به بهانه برگزاری کنسرت در شیراز از این نماد به شکل ویژه ای در ساخت دکور بهره برده شود چرا که در منظره طبیعی شیراز «سرو» فقط یک درخت نیست خطی عمودی است که در امتداد افق می ایستد، فرمی کشیده و کم عرض که در کنار انبوهی باغ، بافت و معماری حضوری متمایز پیدا می کند. برهمین اساس در طراحی فصل اول کنسرت های «هرجا که تویی» همایون شجریان در کنار طراحی مبتنی بر معماری ایرانی صحنه سروهای آشنای شیراز به بخشی از ترکیب بندی صحنه تبدیل شده بودند. به عبارتی نقطه اتصال فرم های معماری صحنه با خطوط عمودی سروها در پس زمینه قرار گرفتند که بیان گر یک ترکیب بندی واحد در هم جواری دو لایه تصویری کنار هم است.

موسسه فرهنگی هنری «همایون شجریان» مجری پروژه، سحر فروزان مدیر برنامه، رضا موسوی طراح و کارگردان صحنه، کاوه عابدین مهندس صدا، محسن فتاحی مدیر اجرایی، مجموعه «باز استودیو» طراحی و اجرای صحنه، افسانه شجریان عکاس، مرکز «مدیریت رسانه فراهنگ» گرافیک، امیرحسین سیر طراح نور، علی خمسه و محمد تقوی گروه مستندسازی، علیرضا سعیدی روابط عمومی، نگین شکیبا دستیار کارگردان، مرجان معصومی، علی هزارخانی و علیرضا کبریایی گروه صدا، لاله سهندی مشاور معماری، نسترن فروزان، هدیه جدیدی، محسن ساریخانی دستیاران اجرایی، موسسه فرهنگی «شهرآفتاب» مجری طرح شیراز و موسسه تجهیز و توسعه «خانه رویداد» مدیریت تولید سازه، دیگر اعضای گروه اجرایی پروژه «هرجاکه تویی» همایون شجریان را تشکیل می دهند.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته مقصد بعدی فصل دوم پروژه «هرجا که تویی» همایون شجریان شهر اصفهان اعلام شده است، که طی روزهای آینده جزئیات برگزاری آن اعلام می‌شود.