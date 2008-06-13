آیت الله مدرسی: ملت عراق هرگز زیر بار توافقنامه امنیتی با آمریکا نخواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "آیت الله محمد تقی مدرسی" درگفتگو با روزنامه الحیات، با توصیف زورگویی های آمریکا به شمشیر برانی برگردن ملت عراق گفت: خدشه دار کردن حاکمیت عراق به نفع هیچ کس به ویژه خود آمریکایی ها به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان نیست.

" آیت الله مدرسی" درادامه افزود: ملت عراق به حاکمیت و ملیت خود افتخارمی کنند و هیچ کس نمی تواند خواست و اراده عراقی ها را تحقیر کند و همچنین ممکن نیست که ملت عراق را با استفاده از روش های مختلف به سوی پذیرش توافقنامه هایی سوق داد که کرامت آن را خدشه دار می کند. چرا که دراین صورت انقلاب خواهد کرد و به دنبال آن سلسله جدیدی از مشکلات و بحران ها به وجود می آید.

آیت الله مدرسی که یکی از علمای مذهبی عراق به شمار می رود، همچنین تصریح کرد: مسئله حضور آمریکا و نیروهای چند ملیتی در عراق باید با تدبیر و درایت و با نگاهی فراگیر و عمیق حل شود، نه از طریق توافقنامه بی نتیجه ای که فاقد تدبیر و نگاه فراگیر و عمیق در اوضاع عمومی عراق است.

درعین حال آیت الله مدرسی خواستار اقدامی قوی برای خارج کردن عراق از فصل هفتم سازمان ملل متحد شد چرا که عراق درصورت باقی ماندن تحت این بند کشوری به شمار خواهد رفت که حاکمیت آن خدشه دار شده است.

وی درپایان تاکید کرد: آمریکا که درپشت پرده داخل کردن عراق تحت فصل هفتم سازمان ملل متحد است، اگر مدعی تلاش صادقانه برای کمک به عراق است، باید در راس کسانی باشد که خواهان خروج عراق از این بند هستند.