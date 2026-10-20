بررسی اراضی ۱۲ روستا در استان قزوین برای اجرای قانون جوانی جمعیت

حسین گونجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، ۲۷ نشست تخصصی با دبیری بنیاد مسکن استان برگزار شد که شامل ۱۹ جلسه کمیته کارشناسی و هشت جلسه کارگروه تصویب نهایی طرح‌ها بود و در نهایت به تصویب طرح هادی ۱۶ روستای استان انجامید.

وی با تشریح توزیع شهرستانی طرح‌های مصوب افزود: سهم شهرستان قزوین هفت طرح هادی، شهرستان بوئین‌زهرا چهار طرح، شهرستان آبیک سه طرح و شهرستان‌های تاکستان و آوج هر کدام یک طرح بوده است.

گونجی طرح هادی را نقشه راه توسعه کالبدی روستاها دانست و گفت: این طرح‌ها در تعیین محدوده‌ها، مشخص کردن کاربری اراضی، ساماندهی ساخت‌وسازها و بهبود وضعیت معابر نقش دارند و می‌توانند زمینه برنامه‌ریزی اصولی‌تر برای توسعه روستایی را فراهم کنند.

بررسی اراضی ۱۲ روستا در چارچوب قانون جوانی جمعیت

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین در ادامه به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین زمین برای مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در این چارچوب، وضعیت اراضی ۱۲ روستای استان در نشست‌های تخصصی بررسی و از نظر کارشناسی پیگیری شده است.

وی با اشاره به پراکندگی این روستاها در سطح استان بیان کرد: شهرستان تاکستان با چهار روستا بیشترین سهم را در این بررسی‌ها داشته است. پس از آن، شهرستان بوئین‌زهرا با سه روستا، شهرستان‌های قزوین و البرز هر کدام با دو روستا و شهرستان آبیک با یک روستا قرار دارند.

گونجی خاطرنشان کرد: بررسی کارشناسی اراضی این روستاها در راستای پیگیری الزامات قانونی و فراهم کردن زمینه تأمین زمین و مسکن برای مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.