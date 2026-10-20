مستند حضور گربه وحشی در پارک ملی کلاه قاضی اصفهان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوهری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان پایش‌های مستمر و کنترل‌های هوشمند مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، همیار دلسوز و فعال محیط‌زیست موفق شد حضور گونه ارزشمند گربه وحشی را در محدوده پارک ملی کلاه قاضی به ثبت تصویر برساند.

وی افزود: مسیح گلبخش، از همیاران پرتلاش محیط‌زیست، با جانمایی دقیق و علمی دوربین‌های تله‌ای در مسیرهای احتمالی تردد حیات‌وحش، موفق شد در دفعات متعدد از این گربه‌سان زیبا و گریزپا تصویربرداری کند. اگرچه پیش‌تر نیز گزارش‌های پراکنده‌ای از حضور گربه وحشی در این زیستگاه منتشر شده بود، اما این مستندسازی دقیق، مهر تأییدی دوباره بر تداوم پویایی و استقرار پایدار این گونه ارزشمند در پارک ملی کلاه قاضی است.

جزیره‌ای شدن پارک و اهمیت حضور گوشتخواران رأس هرم غذایی

در ادامه، مریم امیدی، کارشناس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش محیط‌زیست استان اصفهان، با اشاره به اهمیت اکولوژیک این رویداد تصریح کرد: با توجه به پدیده جزیره‌ای شدن پارک ملی کلاه قاضی و محصور شدن نسبی آن، حضور و استقرار گونه‌های گوشتخوار به‌ویژه گربه‌سانان نشان‌دهنده برقراری زنجیره غذایی اصولی، تعادل اکولوژیک و تداوم چرخه‌های طبیعی حیات در این زیستگاه است.

امیدی با تشریح اقدامات حمایتی انجام‌شده در منطقه خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های پایش هوشمند، گشت و کنترل مستمر و شبانه‌روزی محیط‌بانان، احداث سازه‌های سطوح باران‌گیر به منظور تأمین منابع آبی پایدار در فصول خشک، و همچنین برنامه‌ریزی‌های دقیق برای حفظ تبادل ژنتیکی میان جمعیت‌های داخل پارک و مناطق پیرامونی، از جمله اقدامات کلیدی است که بقای تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های جانوری را در این منطقه تضمین می‌کند.

این کارشناس محیط‌زیست با تأکید بر نقش حیاتی پایش‌های علمی بیان کرد: حضور و ثبت مستند گونه‌های حیات‌وحش که در رأس هرم غذایی قرار دارند، شاخص و نشانه‌ای بارز بر سلامت زیستی و پایداری جمعیت‌های جانوری در زیستگاه‌هاست؛ به ویژه در مناطقی که ساختار جزیره‌ای به خود گرفته‌اند. امید می‌رود با استمرار پایش‌های تله‌متری و دوربین‌گذاری‌های متعدد، در آینده نزدیک شاهد تأیید و تثبیت آثار حضور سایر گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش از جمله پلنگ که پیش‌تر نیز در این زیستگاه گزارش شده بود،باشیم.