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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

آغاز اجلاس نخست‌وزیران سازمان شانگهای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور

آغاز اجلاس نخست‌وزیران سازمان شانگهای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور

اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای با حضور دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان، در شهر دوشنبه آغاز شد.

دستور کار این نشست «اثر بخشی همکاری‌های تجاری و اقتصادی و بشردوستانه، پیشرفت همکاری‌ها برای بهبود فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای» و بررسی بودجه۲۰۲۷ این سازمان است.

پیش از آغاز این اجلاس، نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عکس یادگاری گرفتند.

عارف در نشست محدود و گسترده این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.

صبح امروز نیز نخست‌وزیران حاضر در این اجلاس با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان دیدار کردند.

کد مطلب 6983592
محسن صمیمی

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