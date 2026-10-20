به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، دو طرف ضمن معرفی فعالیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌ای خود، به بررسی نقش رادیو و دیگر رسانه‌های عمومی در اطلاع‌رسانی، بازتاب تحولات و معرفی ابعاد فرهنگی و اجتماعی کشورها پرداختند.

از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، امکان تبادل محتوای رسانه‌ای، بهره‌گیری از تجربه‌های متقابل در برنامه‌سازی و ایجاد زمینه‌های تازه برای ارتباط میان مجموعه‌های رسانه‌ای ایران و ارمنستان بود. همچنین بر اهمیت تعامل مستقیم میان رسانه‌های دو کشور برای شناخت بهتر ظرفیت‌ها و واقعیت‌های جوامع یکدیگر تأکید شد.

محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباط میان رسانه‌های دو کشور، ابراز امیدواری کرد گفت‌وگوهای انجام‌شده به توسعه همکاری‌های حرفه‌ای و شکل‌گیری زمینه‌های مشترک فعالیت در آینده کمک کند.

در جریان این دیدار، اعضای هیئت گروه رسانه‌ای مهر همچنین با فعالیت‌ها و توانمندی‌های رادیو ملی ارمنستان آشنا شدند و درباره چشم‌اندازهای تعامل میان دو مجموعه تبادل نظر کردند.