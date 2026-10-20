لزوم حمایت از توسعه فرهنگی و زیرساختی شهرستان فیروزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی در دیدار با نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار شهرستان فیروزه، ضمن تقدیر از فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، بر حمایت وزارتخانه متبوع از توسعه فرهنگی و زیرساختی فیروزه تأکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با تقدیر و تمجید ویژه از اقدامات و برنامه‌های مؤثر و منسجم انجام‌شده در شورای فرهنگ عمومی شهرستان فیروزه طی یک سال گذشته، از رویکرد تحولی مسئولان این شهرستان ابراز خرسندی کرد.

وی ضمن ارائه قول مساعدت همه‌جانبه در خصوص تحقق مطالبات فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های فیروزه، دستورات لازم را صادر و پیگیری مستمر این مطالبات تا حصول نتیجه نهایی را خواستار شد.

در ادامه میرزاخان، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فیروزه، به ارائه گزارشی جامع از دستاوردهای یک سال گذشته این شورا با همکاری فرمانداری و دبیرخانه پرداخت.

وی تصویب «روز ملی فیروزه» در شورای فرهنگ عمومی شهرستان و استان خراسان رضوی، تدوین و تصویب «سند توسعه فرهنگی شهرستان فیروزه» و «سند سه‌ساله ایثار و شهادت»، و همچنین تهیه «شناسنامه هویتی شهرستان فیروزه» را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت بنیه‌های فرهنگی و هویتی منطقه عنوان کرد.

در ادامه، نصرآبادی، فرماندار شهرستان فیروزه، با ارائه گزارشی آماری از وضعیت مباحث فرهنگی شهرستان و مسائل پیرامون آن، به تبیین مهم‌ترین نیازها و ضرورت‌های اعتباری و زیرساختی حوزه فرهنگ در فیروزه پرداخت.

سپس محمد رستمی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ضمن پیگیری مطالبات مطروحه، نامه‌ای حاوی درخواست‌های کلان شهرستان را تقدیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرد. تسریع در روند ثبت رسمی «روز ملی فیروزه» در تقویم رسمی کشور با توجه به طی مراحل و مصوبات استانی، تخصیص بودجه و اعتبار لازم جهت احداث مجتمع فرهنگی هنری چندمنظوره در شهر فیروزه (با توجه به محرومیت شهرستان از فضاها و مکان‌های فرهنگی مناسب) و همچنین موافقت با تخصیص کد راه‌اندازی «هنرستان هنرهای زیبا» از جمله مهم‌ترین مطالبات مکتوبی بود که توسط نماینده مجلس پیگیری و به وزیر تقدیم شد.

در پایان این نشست، از نشان روز ملی فیروزه رونمایی شد و نخستین نمونه این نشان، به پاس حمایت از توسعه فرهنگی شهرستان، با حضور میرزاخان، امام جمعه شهرستان فیروزه، رستمی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و نصرآبادی، فرماندار شهرستان، به صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اهدا شد.