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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

استقبال دانش‌آموزان اسدآبادی با سرود «پرچم» از وزیر آموزش و پرورش

استقبال دانش‌آموزان اسدآبادی با سرود «پرچم» از وزیر آموزش و پرورش

همدان- دانش‌آموزان اسدآبادی با اجرای سرود «پرچم» از وزیر آموزش و پرورش استقبال کردند آیینی که با دیدار صمیمی و توصیه‌های کلیدی وزیر به نسل نوجوان همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه شنبه در جریان سفر به شهرستان اسدآباد و در حاشیه آیین افتتاح مجتمع آموزشی فرهنگی شهید قاسم سلیمانی در جمع دانش‌آموزان مدرسه مرحومه «بانو رضایی» حضور یافت و با دانش آموزان به گفتگو نشست.

وزیر آموزش و پرورش در این دیدار صمیمی ضمن قدردانی از اجرای زیبای سرود «پرچم» از سوی دانش‌آموزان خطاب به آنها اظهار کرد: دانش‌آموزان عزیز راه موفقیت در گرو ۲ نکته اساسی است.

کاظمی افزود: نکته نخست تلاش، استعداد و ایمان به خدا است که شکر خدا همه شما از آن بهره‌مند هستید و نکته دوم اینکه باید در تمامی امور با برنامه کار کنید، با برنامه تلاش کنید و با برنامه کوشش کنید.

این دیدار صمیمی که در فضایی پر نشاط و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد بازتابی از توجه ویژه به فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش بود.

کد مطلب 6983606

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