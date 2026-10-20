به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه شنبه در جریان سفر به شهرستان اسدآباد و در حاشیه آیین افتتاح مجتمع آموزشی فرهنگی شهید قاسم سلیمانی در جمع دانش‌آموزان مدرسه مرحومه «بانو رضایی» حضور یافت و با دانش آموزان به گفتگو نشست.

وزیر آموزش و پرورش در این دیدار صمیمی ضمن قدردانی از اجرای زیبای سرود «پرچم» از سوی دانش‌آموزان خطاب به آنها اظهار کرد: دانش‌آموزان عزیز راه موفقیت در گرو ۲ نکته اساسی است.

کاظمی افزود: نکته نخست تلاش، استعداد و ایمان به خدا است که شکر خدا همه شما از آن بهره‌مند هستید و نکته دوم اینکه باید در تمامی امور با برنامه کار کنید، با برنامه تلاش کنید و با برنامه کوشش کنید.

این دیدار صمیمی که در فضایی پر نشاط و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد بازتابی از توجه ویژه به فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش بود.