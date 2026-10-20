محمد عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش این معاونت در تأمین منابع مالی و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گفت: محدودیت‌های مالی ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله چالش‌های پیش روی اجرای پروژه‌هاست و مدیریت منابع و تأمین اعتبار مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌ها از اولویت‌های این معاونت به شمار می‌رود.

وی با تشریح منابع تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای استان افزود: در سال جاری حدود چهار همت از محل منابع استانی برای اجرای پروژه‌ها تأمین اعتبار شده است.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: همچنین حدود هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل طرح‌های ملی و دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع مشترک ملی و استانی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان اختصاص یافته است.

عیوضی مجموع اعتبارات تأمین‌شده برای طرح‌های توسعه‌ای استان را حدود ۱۰ همت اعلام کرد و گفت: این منابع در قالب پروژه‌های مختلف عمرانی و توسعه‌ای در حال اجرا هزینه خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان اظهار کرد: مجموع مصوبات این سفر حدود ۴۰ همت است که تأمین اعتبار آن از محل منابع استانی، اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور و منابع وزارتخانه‌های مربوطه انجام می‌شود.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه طی دو سال گذشته حدود ۲۸ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای مصوبات سفر رئیس‌جمهور محقق شده است، افزود: بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این مصوبات نیز باید از محل مولدسازی دارایی‌های دولت تأمین شود.

عیوضی همچنین از انجام مقدمات اجرای نظام نوین درآمد استان‌ها در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: اجرای این نظام می‌تواند زمینه افزایش اختیارات استان‌ها را فراهم کند، اما در کنار افزایش اختیارات، مسئولیت‌ها و میزان پاسخگویی استان‌ها نیز افزایش خواهد یافت.