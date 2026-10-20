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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

بهره‌برداری از ۳ پروژه در اسدآباد با حضور وزیر آموزش و پرورش

بهره‌برداری از ۳ پروژه در اسدآباد با حضور وزیر آموزش و پرورش

همدان-وزیر آموزش و پرورش در ادامه سفر یک روزه خود به استان همدان وارد شهرستان اسدآباد شد تا سه پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی را با مجموع اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی صبح سه‌شنبه در بدو ورود به اسدآباد مورد استقبال مسئولان شهرستانی قرار گرفت و در برنامه‌های بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی و پرورشی این منطقه حضور یافت.

در جریان این سفر، استخر دانش‌آموزی «شهید رنجبرزاده» با اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد تومان افتتاح شد پروژه‌ای که عملیات کلنگزنی و اجرایی آن از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود و پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین کانون فرهنگی تربیتی «شهید قاسم سلیمانی» اسدآباد با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان پس از حدود ۲ دهه تکمیل و تحویل جامعه فرهنگی و دانش آموزی شهرستان شد و آغاز عملیات اجرایی این مجموعه به سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد.

افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی دیگر برنامه شاخص سفر وزیر آموزش و پرورش به اسدآباد بود و این واحد آموزشی که کلنگزنی آن در سال ۱۳۹۶ انجام شده بود با صرف اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده است.

در کنار افتتاح این سه پروژه با مجموع ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان، آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی نمازخانه مدرسه معلم اسدآباد نیز با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6983618

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