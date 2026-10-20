  1. سیاست
  2. مجلس
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

بررسی راهکارهای تشدید نظارت دیوان محاسبات بر شرکت‌های شبه‌دولتی

بررسی راهکارهای تشدید نظارت دیوان محاسبات بر شرکت‌های شبه‌دولتی

راهکارهای تشدید نظارت بر عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل نود بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات مشترک با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نشست مشترک کمیسیون اصل نود با رئیس‌ کل، دادستان و رؤسای هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

تقویت رویکرد نظارت پیشگیرانه، احصای مهم‌ترین اولویت‌های کلان نظارتی کشور، تشکیل کمیته‌های مشترک موضوعی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش اثربخشی، از دیگر محورهای این نشست بود.

در این نشست، بر لزوم تشدید نظارت بر عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی و عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل نود تأکید شد.

کد مطلب 6983622
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها