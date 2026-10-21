به گزارش خبرنگار مهر، بررسی انتخاب‌های اولیه رتبه‌های برتر کنکور امسال نشان می‌دهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بیشترین سهم را در میان انتخاب‌های اعلام‌شده داشته است. بررسی انتخاب‌های ۱۰ رتبه برتر کنکور امسال نشان می‌دهد ۸ نفر از رتبه‌های برتر، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را به‌عنوان انتخاب خود اعلام کرده‌اند.

بررسی علاقه رتبه های برتر هر گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که محبوب ترین دانشگاه ها در میان رتبه های برتر به ترتیب دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

انتخاب برترین های گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری ۱۴۰۵

در سال ۱۴۰۴ نیز، ۶ نفر از رتبه‌های برتر، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را به‌عنوان انتخاب خود اعلام کردند.

انتخاب برترین های گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری ۱۴۰۴

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به گرایش رتبه‌های برتر کنکور ریاضی به رشته مهندسی کامپیوتر گفت: در دهه‌های گذشته شاهد تغییر علایق داوطلبان بوده‌ایم؛ دوره‌ای عمران، بعد مکانیک و برق اولویت اول بود و الان دو سه سالی است که کامپیوتر محبوب شده است. اما نکته‌ای که باید به داوطلبان بگویم این است که نباید تصور کنند دروازه ورود به فضای آی‌تی و هوش مصنوعی فقط رشته کامپیوتر است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: ابزاری که راجع به آن صحبت می‌کنیم (هوش مصنوعی)، ابزاری عمومی است. دانشجو می‌تواند در رشته دلخواه خود، اعم از صنایع، مدیریت، اقتصاد، مکانیک، عمران یا ریاضی وارد شود و در عین حال در فضای آی‌تی و هوش مصنوعی فعالیت بسیار موفقی داشته باشد. دانشجویان حس نکنند که برای ورود به فضای هوش مصنوعی حتماً باید رشته کامپیوتر را انتخاب کنند؛ این تصور درستی نیست.