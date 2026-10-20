محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده، اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف است، اما از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه بارش‌ها از فردا آغاز می‌شود، افزود: بارندگی‌ها در برخی مناطق با رعدوبرق همراه خواهد بود و در همین راستا، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، از تردد غیرضروری در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خودداری شود.

رحمان‌نیا همچنین از پیش‌بینی وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: شهروندان برای پیشگیری از حوادث احتمالی، از تردد و توقف در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به روند تغییرات دمایی استان، خاطرنشان کرد: دمای هوا از امروز روند کاهشی خواهد داشت و این کاهش تا پایان هفته ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان ۱۵ درجه سانتی‌گراد است، یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در روز آینده نسبت به امروز کاهش یابد و شرایط سردتری در استان حاکم شود.