به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های ورزشی دانش‌آموزی کشور که به میزبانی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان، در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت امید و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح «میدان همدلی» در ادامه طرح شهید سلیمانی افزود: هدف از این برنامه، فراهم کردن محیط‌های استاندارد، ایمن و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فعالیت‌های ورزشی در مدارس است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پیش از اجرای طرح میدان همدلی، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی کشور ۳۸ سانتی‌مترمربع بود، گفت: در نخستین مرحله اجرای این طرح، ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی با محوریت احداث زمین چمن مصنوعی، ایجاد کلاس‌های درس تربیت بدنی، اجرای کفپوش‌های ورزشی و تکمیل و بهسازی سالن‌های نیمه‌تمام هدف‌گذاری شد.

جعفری ادامه داد: در برنامه‌ریزی بعدی نیز سه هزار فضای ورزشی در تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با استان‌ها پیش‌بینی شد که ۸۱ فضای ورزشی از این تعداد به کردستان اختصاص دارد.

وی با اشاره به تأثیر افتتاح پروژه‌های جدید در افزایش سرانه ورزشی کشور عنوان کرد: با بهره‌برداری از یک‌هزار و ۵۲۰ پروژه ورزشی، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی کشور به ۵۳ سانتی‌مترمربع می‌رسد و با افتتاح یک‌هزار و ۴۸۰ پروژه دیگر تا دهه فجر، این شاخص به ۵۸ سانتی مترمربع افزایش خواهد یافت.

اطلس فضاهای ورزشی در ۷۴۷ منطقه آموزشی کشور تدوین شد

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی بیان کرد: برای شناسایی نیازهای مناطق مختلف، اطلس جامع فضاهای ورزشی آموزش و پرورش در ۷۴۷ منطقه آموزشی کشور تدوین شده است تا اطلاعات مربوط به تعداد، نوع و سرانه فضاهای ورزشی هر منطقه به‌صورت دقیق در دسترس باشد.

جعفری افزود: این اطلس، مبنایی برای برنامه‌ریزی هدفمند و تخصیص امکانات متناسب با نیاز مناطق است و امکان رصد تغییرات سرانه ورزشی را پس از افتتاح پروژه‌ها فراهم می‌کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری گفت: اجرای این پروژه‌ها با وجود افزایش هزینه‌های ساخت و تجهیزات ورزشی و دشواری‌های موجود، حاصل مشارکت دولت، مجلس، مسئولان استانی و مجموعه آموزش و پرورش است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، نگهداری و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی را به اندازه احداث آن‌ها مهم دانست و تأکید کرد: این امکانات باید در ساعات درس تربیت بدنی در اختیار دانش‌آموزان باشد و در ساعات دیگر نیز با رعایت ضوابط، برای فعالیت کانون‌های ورزشی و استفاده اهالی محله به کار گرفته شود.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که این فضاها به‌درستی مدیریت و نگهداری شوند و دانش‌آموزان امکان استفاده مستمر از آن‌ها را داشته باشند.