خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ روایت «جان‌فدای ایران» تنها به برگزاری یک مراسم در ساعت و مکانی مشخص محدود نمی‌شود؛ این رویداد با گردهمایی‌های شبانه مردم در مسیری پیوند خورده است که طی شب‌های گذشته محل حضور شهروندان بوده و اکنون میزبان برنامه‌ای با عنوانی ملی شده است.

رزمایش «جان‌فدای ایران» ساعت ۹ صبح سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در مسیر تجمعات شبانه مقابل بقعه آیت‌الله فاضل گروسی برگزار شد؛ برنامه‌ای که هم‌زمان با رویدادهای مشابه در سراسر کشور، بر مفهوم وحدت و همبستگی تأکید داشت.

انتخاب این مسیر برای برگزاری مراسم، فرصتی فراهم کرد تا برنامه امروز در امتداد گردهمایی‌های قبلی مردم بیجار قرار گیرد.

در روایت چنین رویدادهایی، مکان برگزاری فقط یک نشانی نیست؛ بلکه بخشی از حافظه جمعی شهر و زمینه‌ای برای شکل‌گیری ارتباط میان شهروندان و یک مناسبت عمومی است.

امام جمعه بیجار: مردم دیگر فریب دشمن را نمی‌خورند

حجت‌الاسلام علی خورشیدی، امام جمعه بیجار، در سخنانی در رزمایش «جان‌فدای ایران» با اشاره به حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: امروز با مردمی روبه‌رو هستیم که با اراده و آگاهی در میدان حضور یافته‌اند و برای دفاع از ایران اسلامی و ارزش‌های آن اعلام آمادگی می‌کنند؛ مردمی که دیگر فریب دشمن را نمی‌خورند.

وی با اشاره به اعلام وجود بیش از ۳۲ میلیون جان‌فدا، این موضوع را نشانه‌ای از گستردگی اعلام آمادگی برای دفاع از کشور دانست و بر اهمیت حفظ این روحیه در شرایط حساس تأکید کرد.

امام جمعه بیجار با بیان اینکه عقب‌نشینی از میدان در شرایط دشوار کنونی می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد، تصریح کرد: دشمن دین، هویت و هویت ایرانی ـ اسلامی ملت را نشانه گرفته است و شناخت ماهیت و اهداف او برای مواجهه با تهدیدها اهمیت دارد.

خورشیدی با اشاره به تفاوت میان آسیب‌زدن به زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن اراده مردم افزود: هدف دشمن صرفاً تخریب زیرساخت‌ها نیست، بلکه تضعیف و تسخیر اراده ملت نیز در کانون اهداف او قرار دارد با این حال، حضور مردم در میدان نشان می‌دهد که نمی‌توان اراده یک ملت را بدون در نظر گرفتن باورها، هویت و خواست آن نادیده گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری و حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، عقب‌نشینی می‌تواند خسارات زیادی به همراه داشته باشد و مردم باید با شناخت شرایط، اجازه ندهند فشارها و تهدیدها موجب تضعیف عزم آنان شود.

امام جمعه بیجار در بخشی از سخنان خود با خطاب قرار دادن حاضران گفت: «ای مردم مبعوث و جان‌فدا، ضربات دشمن ما را نترساند، بلکه عزم ما را محکم‌تر کرده است.»

حضور مردم پیام روشنی برای دشمنان دارد

فرمانده سپاه بیجار، نیز در این رزمایش با اشاره به شرایط کشور و آنچه نبرد حق علیه باطل توصیف کرد، اظهار کرد: امروز در نبرد حق علیه باطل قرار داریم و حضور مردم در صحنه، پیام روشنی برای دشمنان دارد.

سرهنگ پاسدار مرتضی عظیمیان با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از کشور و رزمندگان افزود: حضور شما در میدان، دشمنان را با واقعیتی روبه‌رو می‌کند که نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد مردم در شرایط حساس، نسبت به سرنوشت کشور خود بی‌تفاوت نیستند.

عظیمیان با بیان اینکه دشمن از حضور و همراهی مردم خشمگین است، تصریح کرد: دشمن به‌خوبی می‌داند که اگر کوچک‌ترین خطایی مرتکب شود، مردم و رزمندگان ایران در برابر آن خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد نقشه‌ها و پروژه‌های او به نتیجه برسد.

فرمانده سپاه بیجار با تأکید بر اهمیت حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدها، حضور مردم در رزمایش «جان‌فدای ایران» را بیانگر اعلام آمادگی برای دفاع از کشور دانست. محور سخنان او، نقش مردم در کنار رزمندگان و پیام این حضور برای طرف‌هایی بود که ایران را با تهدید یا فشار مواجه می‌کنند.

تأکید شهروندان بر مسئولیت مردم در روزهای حساس

شهین مرادی شهروند بیجاری، بر اهمیت حضور مردم و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت کشور تأکید دارد و گفت: امروز برای دفاع از ایران اسلامی در این تجمعات حضور داریم.

وی افزود: مشارکت شهروندان در چنین برنامه‌هایی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم نسبت به مسائل پیرامون خود بی‌تفاوت نباشند و نقش خود را در حفظ همبستگی اجتماعی جدی بگیرند.

وی تاکید کرد: حضور شهروندان در اجتماعات و برنامه‌های عمومی، افزون بر بازتاب دیدگاه‌های آنان، فرصتی برای بیان دغدغه‌ها و باورهایی است که در زندگی اجتماعی‌شان اهمیت دارد.

در این میان، روایت‌های مردمی می‌تواند ابعاد اجتماعی یک رویداد را روشن‌تر کند و نشان دهد که شرکت‌کنندگان، حضور خود را چگونه معنا می‌کنند.

برای دفاع از ایران اسلامی جانفدا شدیم

سارا حسینی، شهروند بیجاری گفت: بیش از ۲۰۰ شب در تجمعات حضور دارم و امروز به عنوان یک جانفدا در این رزمایش حضور دارم.

وی افزود:امروز همه ما برای حمایت از این انقلاب در تجمعات حضور داریم و آمده ایم تا بگوئیم جان فدای رهبر هستیم.

وی تاکید کرد: مردم دیار گروس امروز دفاع جانانه ای را از خود نشان دا ند و فریاد حق طلبی را سر دادند.

«جان‌فدای رهبر انقلاب هستم»

مریم کریمی، بانویی که به گفته خود هر شب در تجمعات حضور دارد، نیز بر اهمیت این مراسم تأکید کرد و گفت: من امروز با خانواده در این رزمایش حضور دارم و نشان میدهم که همه ما جان‌فدای رهبر انقلاب هستیم.

وی ادامه داد: امروز خدا با ماست و ما ملت مبعوث امروز آمده ایم تا بگوییم باید برخاست و در برابر ایم اهریمن زمان ایستاد .

بازتاب چنین دیدگاه‌هایی در کنار سخنان مسئولان، تصویری چندوجهی‌تر از رویداد ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، مواضع رسمی و تجربه‌های فردی شهروندان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

رزمایش؛ از یک رویداد محلی تا بازتاب یک مطالبه عمومی

رزمایش «جان‌فدای ایران» در بیجار در مسیری برگزار شد که با تجمعات شبانه شهروندان پیوند دارد.

این پیوند، به رویداد امکان می‌دهد تا فراتر از یک برنامه مقطعی دیده شود و در امتداد حضورهای پیشین مردم در فضای عمومی شهر مورد توجه قرار گیرد.

در پایان، آنچه از رزمایش «جان‌فدای ایران» در بیجار به یادگار می‌ماند، تصویر مردمی است که در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و از باورها و سرزمین خود سخن می‌گویند؛ مردمی از دیار گروس که حضورشان، روایتگر پیوند عمیق با ایران و هویت ایرانی ـ اسلامی است.

صدای این مردم از دل تجمعات شبانه تا میدان رزمایش امتداد یافته است؛ صدایی که بر وحدت، همبستگی و عزم برای دفاع از میهن تأکید دارد.

امروز قلب دیار گروس، بار دیگر صحنه حضور مردمی شد که ایران را خانه خود می‌دانند و در بزنگاه‌های تاریخ، وفاداری به سرزمینشان را با حضور و ایستادگی معنا می‌کنند.