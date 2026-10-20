زارع: ساختار مستقل شرکت برق استان بوشهر ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران( توانیر) اظهار کرد: استان بوشهر متناسب با گستردگی فعالیت‌های صنعتی و نیازهای استان به تقویت حوزه مدیریت استانی برق نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به گستردگی جغرافیایی استان و پراکندگی شهرستان‌ها و شرایط اقلیمی خاص و رشد مصرف برق و ضرورت پاسخگویی سریع و موثر به نیازهای مردم، ایجاد ساختار مستقل استانی، می‌تواند زمینه مدیریت منسجم‌تر شبکه انتقال و توزیع، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری‌های موثر پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های اولویت‌دار دولت از جمله انرژی تجدیدپذیر را فراهم کند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: انتظار داریم وزارت نیرو و شرکت توانیر با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، در راستای خواسته مردم و تحقق برنامه هفتم پیشرفت، زمینه تحقق این مطالبه و ایجاد ساختار مستقل استانی را فراهم کند.

زارع تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم زیرساختی استان، تسریع در احداث پست‌های برق در شهرستان‌های مختلف از جمله دیلم، گناوه، دشتستان و دیّر و عسلویه است و با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهرها و افزایش تقاضای برق، همچنین گسترش فعالیت‌های صنعتی و ضرورت تأمین برق پایدار برای بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید به شهرستان‌ها ، احداث پست ها، یک ضرورت است.

استاندار بوشهر بر تسریع و تکمیل پروژه‌های در دست اجرای برق منطقه‌ای فارس و بوشهر تاکید کرد و یادآور شد: لازم می‌دانم از شرکت‌های توانیر، برق منطقه‌ای و توزیع برق استان بابت بازسازی خطوط آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر تشکر کنم.

وی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم استان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است که با توجه به برخورداری از تابش مناسب خورشید در استان، شاهد رشد قابل توجه نیروگاه‌های احداث شده هستیم.

زارع با اشاره به تولید ۱۶۰ مگاوات برق خورشیدی در شرایط کنونی در استان گفت: امیدواریم تا زمان اوج مصرف برق، به مقدار تولید ۲۵۰ مگاوات در استان دست بیابیم.

مدیرعامل شرکت توانیر نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات استاندار بوشهر در توسعه زیرساخت‌های برق استان، در زمینه پیگیری ساختار مستقل استانی برای برق استان، قول مساعد داد.