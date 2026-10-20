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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

واحدهای مرغداری نمین برای استفاده از سوخت دوم آمادگی داشته باشند

واحدهای مرغداری نمین برای استفاده از سوخت دوم آمادگی داشته باشند

اردبیل- فرماندار نمین گفت: با توجه به شروع فصل سرما و لزوم برنامه ریزی برای تامین سوخت دوم، واحدهای مرغداری و گلخانه های شهرستان آمادگی کامل داشته باشند.

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به ضرورت بررسی وضعیت تأمین سوخت جایگزین واحدهای مرغداری‌ها و گلخانه های شهرستان اشاره و اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل سرما و احتمال محدودیت در تأمین گاز، برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت دوم،باید پیش از بروز هرگونه مشکل انجام شود.

وی افزود: تداوم فعالیت مرغداران، مستلزم پیش‌بینی نیازها و رفع نواقص احتمالی در تجهیزات سوخت جایگزین است و واحدها باید آمادگی کامل برای استفاده از سوخت دوم داشته باشند.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به ضرورت بررسی زیرساخت‌های سوخت‌رسانی بیان کرد: صاحبان مرغداری‌ها و گلخانه های شهرستان باید وضعیت مخازن ذخیره و سایر تجهیزات مرتبط را بررسی کرده و نسبت به رفع مشکلات فنی احتمالی اقدام کنند.

وی همچنین بر لزوم برآورد دقیق میزان مصرف سوخت واحدها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با همکاری واحدهای مرغداری های، میزان واقعی نیاز به سوخت جایگزین، ظرفیت ذخیره‌سازی و مدت زمان کفایت ذخایر موجود را مشخص کنند تا توزیع سوخت براساس نیازهای واقعی صورت گیرد.

امانی با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت مرغداری‌ها خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت باید مرغداری‌های فعال، مورد توجه قرار گیرند؛ تا از بروز وقفه در فعالیت این بخش‌ها جلوگیری شود.

کد مطلب 6983631

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