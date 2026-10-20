شالچی: دشمن در کنار جنگ نظامی، افکار مردم را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی، صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای استان گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ استقلال و عزت کشور اظهار کرد: شهدا با فدا کردن جان خود در راه مردم و میهن، مسیری بزرگ پیش روی ملت ایران قرار دادند و نسل امروز خود را وامدار فداکاری و مجاهدت آنان می‌داند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، پدران، مادران، همسران و فرزندان شهیدان، دانشجویان را سرمایه‌های اصلی کشور و سازندگان آینده ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که جامعه در مسیر حفظ استقلال، آزادی و سربلندی کشور، راه شهدا را ادامه دهد.

بزرگداشت شهدا برای ساختن آینده است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر اینکه یاد شهدا نباید صرفاً به بازخوانی رویدادهای گذشته محدود شود، افزود: بزرگداشت شهدا فقط تجلیل از مسیری نیست که در گذشته پیموده شده است؛ ما برای ساختن آینده و عبور قدرتمندانه از شرایط کنونی نیز به شهدا و آرمان‌های آنان نیاز داریم.

شالچی با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات یک سال و نیم گذشته بیان کرد: آنچه ملت ایران و نیروهای نظامی کشور در مواجهه با حملات و درگیری‌های اخیر انجام داده‌اند، از جمله رویدادهایی است که در آینده درباره آن بسیار نوشته خواهد شد.

وی با اشاره به توان نظامی و اقتصادی ایالات متحده و پیشرفته بودن تجهیزات نظامی این کشور اظهار کرد: با وجود برخورداری آمریکا از ظرفیت‌های گسترده نظامی و فناوری، نباید از اهمیت اراده ملت‌ها، مقاومت اجتماعی و توان دفاعی کشورها در تحولات نظامی غافل شد.

نقض قوانین بین‌المللی در حمله به مراکز غیرنظامی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با انتقاد از حملات صورت‌گرفته به مراکز غیرنظامی در جریان درگیری‌های اخیر گفت: بر اساس قوانین بین‌المللی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و آثار تاریخی از حمایت‌های ویژه برخوردارند و باید در مخاصمات مسلحانه مورد حفاظت قرار گیرند.

شالچی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی مراکز تاریخی و علمی کشور در حملات اخیر افزود: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، افزون بر خسارت‌های مادی، به ظرفیت‌های علمی و آینده پژوهش و آموزش کشور نیز آسیب وارد می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های علمی و فرهنگی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند و صیانت از این ظرفیت‌ها برای آینده ایران ضروری است.

تحریم‌های اقتصادی و جنگ شناختی علیه جامعه

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی علیه ایران اظهار کرد: تقابل با کشور تنها به عرصه نظامی محدود نبوده و تحریم‌های اقتصادی نیز طی دهه‌های گذشته بخش مهمی از فشارهای واردشده بر جامعه ایران را تشکیل داده‌اند.

وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته افزود: تحریم‌هایی که با عنوان فشار حداکثری و محدودیت‌های گسترده اقتصادی اعمال شدند، بر زندگی مردم و توان اقتصادی کشور تأثیر گذاشتند.

شالچی با بیان اینکه به اعتقاد وی فشار اقتصادی با اقدامات رسانه‌ای و جنگ شناختی همراه شده است، گفت: در کنار تحریم‌ها، تلاش‌هایی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و تقویت روایت ناکارآمدی در جامعه صورت گرفته است؛ ازاین‌رو، شناخت سازوکارهای جنگ شناختی و افزایش آگاهی عمومی اهمیت دارد.

وی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در افزایش آگاهی جامعه تصریح کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر وظیفه علمی و آموزشی، در تحلیل تحولات، تقویت تفکر انتقادی و کمک به شناخت دقیق‌تر مسائل جامعه نیز مسئولیت دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و آرمان‌های شهدا خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن نام شهدا زمانی اثرگذار خواهد بود که ارزش‌های مورد تأکید آنان، از جمله فداکاری، مسئولیت‌پذیری، استقلال‌خواهی و خدمت به مردم، در زندگی اجتماعی و مسیر آینده کشور مورد توجه قرار گیرد.