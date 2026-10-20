به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه نشست میز هوش مصنوعی استان اصفهان به ریاست مهدی جمالی‌نژاد برگزار شد؛ نشستی که در آن تصمیمات کلیدی و راهبردی پیرامون توسعه زیرساخت‌های فناوری، هوشمندسازی مدارس و شتاب‌بخشی به پروژه‌های پیشران استان اتخاذ شد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در حاشیه این نشست با اشاره به مصوبات مهم جلسه اظهار داشت: پیگیری تشکیل هیئت‌امنای پارک فولادشهر و عملیاتی‌کردن مصوبات مرتبط با توسعه این مجموعه فناوری از محورهای اصلی گفتگوها بود که روند پیشرفت آن با دقت رصد شد.

گانت‌چارت هفتگی برای مصوبات سفر وزیر ارتباطات

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مقرر شد مصوبات سفر استانی وزیر ارتباطات در قالب برنامه‌ای مدون و نمودار میله‌ای (گانت‌چارت)، به‌صورت هفتگی پایش شده و روند اجرای آن‌ها به صورت مستمر ارزیابی و پیگیری شود.

وی از تشکیل یک کمیته تخصصی برای رفع موانع مالی پروژه فولادشهر خبر داد و گفت: برای نهایی‌سازی موضوع جذب اعتبار مالیاتی این پروژه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان استانداری، اداره کل اطلاعات، پارک فاوا و وزارت ارتباطات تشکیل خواهد شد تا حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه، اقدامات عملیاتی و توافقات نهایی در این زمینه به سرانجام برسد.

جمالی‌نژاد همچنین به پیگیری رفع شروط دست‌وپاگیر دستگاه‌های اجرایی برای استقرار منطقه ویژه اقتصادی فولادشهر اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف موافقت‌های مشروط دستگاه‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا مسیر توسعه این طرح کلان بدون هیچ‌گونه مانعی هموار شود.

تجهیز مدارس اصفهان به زیرساخت پردازش سریع و پلتفرم‌های آموزشی نوین

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب پنج پیشنهاد پیشنهادی آموزش‌وپرورش در این نشست بیان داشت: به‌زودی نشستی تخصصی با حضور مجمع خیرین مدرسه‌ساز در دفتر استاندار برگزار خواهد شد تا زمینه توسعه طرح «مدارس هوشمند» و بهره‌گیری این واحدها از زیرساخت‌هایی همچون پردازش سریع و ظرفیت‌های نوین فناوری فراهم گردد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه در حوزه تقویت مهارت‌های فکری دانش‌آموزان خبر داد و گفت: برگزاری کنفرانس تخصصی و اجرای طرح حل مسئله دانش‌آموزی با بودجه‌ای بالغ بر یک‌ونیم میلیارد تومان و با مشارکت پالایشگاه اصفهان تصویب شد؛ ضمن آنکه مقرر گردید بررسی‌های لازم جهت استفاده از پلتفرم‌های آموزشی «لرنو» و «فکرونه» در مدارس استان انجام گیرد تا ابزارهای نوین آموزشی در خدمت ارتقای کیفیت یادگیری قرار گیرند.

جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه زمان‌بندی دقیق و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها شرط اصلی موفقیت این برنامه‌هاست، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر مصوبات، ضمانت اجرایی طرح‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در اصفهان است و مدیریت استان با تمام توان از توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند.