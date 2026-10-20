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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

پریماه تورانی به نشان برنز پاراتکواندو دست یافت

پریماه تورانی به نشان برنز پاراتکواندو دست یافت

تکواندوکار تیم بانوان ایران با برتری مقابل نماینده ازبکستان به نشان برنز دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های روز دوم رشته پاراتکواندو در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، پریماه تورانی، نماینده وزن منفی ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران روی تاتامی رفت. 

تورانی که در نخستین مبارزه خود برابر «یائوینان» از چین شکست خورده بود، در گروه شانس مجدد ابتدا «ملی کاهیانی» از اندونزی را از پیش رو برداشت و در دیدار رده‌بندی هم در پیکار با حریفی از ازبکستان برنز گرفت.

تیم ملی پاراتکواندو ایران در رقابت‌های امروز پنج نماینده داشت که زهرا رحیمی و امیرمحمد حقیقت‌شناس با صعود به دیدار پایانی، برای کسب مدال طلا مبارزه می‌کنند. همچنین مریم عبدالله‌پور و سعید صادقیان‌پور برای کسب مدال برنز به مصاف رقبای خود می‌روند.

پیش از این، آیلار جامی یک مدال طلا و محمدطاها حسن‌پور یک مدال برنز برای تیم ملی پاراتکواندو ایران کسب کرده بودند. رزا ابراهیمی نیز از کسب مدال بازمانده بود.

کد مطلب 6983634

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