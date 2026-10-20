تأمین اعتبار و پشتیبانی انتخابات شوراها در استان اردبیل هماهنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در نشست کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان ضمن بررسی الزامات اجرایی انتخابات، اظهار کرد: تامین به‌موقع منابع مالی و پیش‌بینی نیازهای اجرایی برای برگزاری منظم انتخابات ضروری است.

وی افزود: باید پیگیری‌های لازم برای برآورد و تامین اعتبار برگزاری انتخابات با اولویت صورت پذیرد و جلسات کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان طبق برنامه زمان‌بندی مشخص به‌طور منظم برگزار شود.

رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان اردبیل بیان کرد: به‌منظور بررسی امکان تامین و خرید اقلام مورد نیاز انتخاباتی، از انبار و موجودی سازمان اموال تملیکی بازدید می‌شود.

حبیبی همچنین با تاکید بر تهیه نامه‌ای به فرمانداری‌ها درباره خرید متمرکز اقلام انتخاباتی، از اقدام اولیه نسبت به خرید اقلام و هماهنگی با دبیرخانه ستاد انتخابات خبر داد.

وی بر انجام اقدامات اولیه برای خرید اقلام عمومی و برگزاری جلسات هماهنگی با دبیرخانه ستاد انتخابات کشور نیز تاکید کرد تا مقدمات مالی و پشتیبانی انتخابات در زمان‌بندی مقرر فراهم شود.