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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

گران‌فروشی و تقلب در صدر تخلفات اصناف استان بوشهر

گران‌فروشی و تقلب در صدر تخلفات اصناف استان بوشهر

بوشهر - معاون اداره کل صمت استان بوشهر از رسیدگی به ۲۲۵ درخواست و شکایت مردمی خبر داد و گفت: گران‌فروشی، تقلب و عدم انجام تعهدات از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در شهریورماه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدحسن اسماعیل‌پور صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد سامانه ۱۲۴ در شهریورماه اظهار کرد: در این مدت، ۲۲۵ درخواست و شکایت مردمی از طریق سامانه یکپارچه پاسخگویی صمت استان بوشهر رسیدگی شده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، در ۳۹ مورد تخلف احراز و پرونده مربوطه تشکیل شده است. همچنین ۵۹ مورد غیرمتخلف تشخیص داده شده، ۴۲ مورد به دلیل نداشتن ارتباط موضوعی با وظایف این اداره کل قابل پیگیری نبوده و در ۲۰ مورد نیز مهلت ویرایش به پایان رسیده است.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر ادامه داد: ۱۵ مورد از شکایات که جنبه عمومی نداشته‌اند، پیش از تشکیل پرونده تخلف به مصالحه و جلب رضایت شاکیان منجر شده‌اند. ۵۰ مورد دیگر نیز به دلیل ضرورت استعلام یا انجام کارشناسی از سوی مراجع ذی‌صلاح، در انتظار اعلام نتیجه و تکمیل فرایند بازرسی قرار دارند.

کالا و خدمات؛ دو محور اصلی شکایت‌های مردمی

اسماعیل‌پور با تشریح موضوع شکایات ثبت‌شده گفت: از مجموع ۲۲۵ شکایت، ۱۱۵ مورد مربوط به کالا و ۱۱۰ مورد مربوط به خدمات بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد نارضایتی‌های گزارش‌شده، هم فروش کالا و هم ارائه خدمات را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به موضوعات پرتکرار در بخش کالا افزود: وسایل نقلیه، لوازم یدکی، لوازم خانگی، به‌ویژه کولر گازی و یخچال فریزر، و همچنین ملزومات آرایشی و بهداشتی از مهم‌ترین محورهای شکایت‌های ثبت‌شده در این بخش بوده‌اند.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر ادامه داد: در حوزه خدمات نیز تعمیرگاه‌های خودرو و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت‌های خودرویی بیشترین میزان گزارش را به خود اختصاص داده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از شکایات به کالاهای بادوام و خدمات مرتبط با خودرو اختصاص دارد؛ حوزه‌هایی که کیفیت محصول، قیمت، هزینه تعمیرات، ضمانت و پایبندی به تعهدات فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمت می‌تواند در رضایت مصرف‌کنندگان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

گران‌فروشی و عدم انجام تعهدات زیر ذره‌بین بازرسان

اسماعیل‌پور با اشاره به تخلفات شناسایی‌شده در شهریورماه اظهار کرد: بر اساس داده‌های آماری، گران‌فروشی، تقلب و عدم انجام تعهدات از مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده در این دوره بوده‌اند.

وی افزود: واحد بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان با تمرکز بر این حوزه‌ها، نظارت بر بازار را با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان دنبال می‌کند.

کد مطلب 6983641

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