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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

پاداش ویژه فدراسیون کشتی برای مدال آوران طلایی در جهان

پاداش ویژه فدراسیون کشتی برای مدال آوران طلایی در جهان

فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی به مدال آوران مسابقات جهانی پاداش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی، به مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان پاداش نقدی و حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند. میزان این پاداش‌ها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: ۵ میلیارد تومان پاداش نقدی و ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

مدال نقره جهان: یک میلیارد تومان پاداش نقدی و ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

مدال برنز جهان: ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی و ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

کد مطلب 6983643
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • مرتضی صمدی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      دستت درد نکنه آقای دبیر که خستگی از تن بچه‌ها در میکنی

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