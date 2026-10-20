تداوم روند احیای تالاب نئور با هدف حذف گونه مهاجم کاراس

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مهدی زاده در بازدید از دریاچه و منطقه حفاظت شده نئور به همراه دادرس حوزه قضایی بخش هیر، رئیس اداره امور حقوقی اداره حفاظت محیط زیست و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل، اظهار کرد: طرح جامع تالاب نئور از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و در ادامه، بر اساس نتایج مطالعات انجام‌شده، عملیات فیزیکی و بیولوژیکی برای مقابله با گونه مهاجم ماهی کاراس از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح عملیات صید فیزیکی ماهی کاراس با استفاده از تورهایی در اندازه‌های مختلف طی سالیان گذشته انجام شده و اقدامات بیولوژیکی نیز با رهاسازی گونه اردک‌ماهی در تالاب، با هدف مدیریت جمعیت گونه مهاجم، در حال اجرا است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با تأکید بر اهمیت اکولوژیک تالاب نئور تصریح کرد: حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند، مستلزم تداوم برنامه‌های احیایی، پایش مستمر وضعیت تالاب و مدیریت اصولی جمعیت گونه‌های آبزی آن است.

مهدی زاده همچنین نیز با اشاره به پیگیری مستمر اقدامات حقوقی در کنار برنامه‌های حفاظتی، از تشکیل ۳۶ پرونده کیفری مرتبط با شکار و صید غیرمجاز و تخریب و تصرف در منطقه حفاظت‌شده نئور خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۴۰ پرونده کیفری و ۱۳ پرونده حقوقی در سطح استان پیگیری شده است.

وی صدور سند مالکیت تالاب نئور به نام سازمان حفاظت محیط زیست را از مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی سال‌های اخیر در حوزه حفاظت از این تالاب برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدام، زمینه انجام مؤثرتر وظایف قانونی و پیگیری برنامه‌های حفاظتی را فراهم کرده است.

در پایان این بازدید، مسئولان حاضر بر ضرورت پایش مستمر منطقه حفاظت‌شده نئور، مدیریت جمعیت گونه‌های آبزی، تداوم اقدامات احیایی و تشدید گشت و کنترل با هدف صیانت از ارزش‌های زیست‌محیطی این منطقه تأکید کردند.