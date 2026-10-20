به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان نظری دوست پیش از ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی با حضور وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۴۱۸ شهید سرافراز اسدآباد به تشریح دستاوردهای عمرانی شهرستان پرداخت.

وی با اشاره به اولویت‌های مدیریتی شهرستان اسدآباد همزمان با آغاز به کار دولت وفاق ملی اظهار کرد: براساس رهنمودهای استاندار سه محور اصلی شامل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت و با حمایت‌های انجام شده تاکنون ۸۰ درصد از اهداف پیش‌بینی شده در زمینه اتمام پروژه‌های نیمه تمام محقق شده است.

فرماندار اسدآباد با اشاره به پیشینه طولانی اجرای کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی تصریح کرد: عملیات اجرایی این مجموعه ۲۴ سال پیش آغاز شده بود اما حجم اقدامات و پیشرفت فیزیکی انجام شده در ۲ سال گذشته قابل مقایسه با سال‌های متمادی گذشته نبود.

وی افزود: این کانون با ظرفیت خدمت رسانی به ۱۸ هزار و ۱۳۷ دانش‌آموز و یک هزار و ۳۱۷ فرهنگی شهرستان نقش کلیدی در غنی‌سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا خواهد کرد.

نظری دوست همچنین به افتتاح دیگر پروژه‌های شاخص اسدآباد اشاره کرد و گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی که جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد پس از ۱۰ سال به بهره‌برداری می‌رسد و استخر دانش آموزی شهرستان نیز پس از ۱۵ سال وقفه در مسیر بهره‌برداری قرار گرفت.

وی در پایان با استناد به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «روایت نقاط قوت» بهره‌برداری از این پروژه‌ها با اعتبارات کلان را جلوه‌ای عینی از پیشرفت و خدمت رسانی به جامعه فرهنگی و دانش آموزی اسدآباد برشمرد.