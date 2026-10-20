به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، اطلاعات پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد و تکمیل اطلاعات خانوارها در دو مرحله انجام می‌شود.

وی افزود: در مرحله نخست، برای تعداد محدودی از سرپرستان خانوار منتخب پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به درگاه معرفی‌شده، اطلاعات خود را بررسی و در صورت نیاز اصلاح و تکمیل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ادامه داد: در مرحله دوم، اطلاعات حدود ۶۲ هزار خانوار منتخب در سطح استان با مراجعه مأموران سرشماری و ارائه کارت شناسایی معتبر بررسی و تطبیق داده می‌شود.

کریم‌پور با اشاره به اینکه حجم عملیات میدانی این طرح کمتر از ۱۰ درصد عملیات سرشماری به شیوه معمول خواهد بود، گفت: استفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر افزایش دقت داده‌ها، به کاهش هزینه‌های اجرایی کمک می‌کند.

وی همچنین شناسایی جمعیت شناور را از موضوعات مهم سرشماری در مازندران برشمرد و افزود: با توجه به ویژگی گردشگری استان و حضور گسترده مسافران در مقاطع مختلف سال، شناخت بهتر جمعیت شناور می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توزیع منابع، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی در مناطق مختلف استان کمک کند.